Інвестори активно "продають" Китай: які втрати зафіксували за 13 днів

Міжнародні інвестори все більше втрачають віру у Китай. Менше ніж за два тижні вони вивели з китайських активів мільярди доларів.

Фондовий ринок Китаю наразі переживає найтриваліший період відтоку капіталу за всю історію. Усе через те, що міжнародних інвесторів турбують економічні проблеми Китаю, які лише наростають.

Варте уваги Думки експертів щодо рецесії у США розділилися: що це означає для інвесторів

Інвестори активно "продають" Китай

Згідно з даними Bloomberg, всього за 13 торгових днів інвестори вивели з китайських акцій майже 11 мільярдів доларів. Чи не пікові втрати зафіксував найбільший виробник алкоголю у Китаї. Йдеться про компанію Kweichow Moutai Co. З 7 по 18 серпня інвестори продали акції цього виробника на 851 мільйон доларів.

Крім того, цього тижня Індекс CSI 300 зафіксував спад до мінімуму за 9 місяців, хоча ще в лютому цей показник зафіксував рекорд. Тут інвестори незадоволені цілою низкою несприятливих економічних даних.

Ще одна проблема, яка впливає на настрої інвесторів, – це проблеми із сектором нерухомості в Китаї. Ба більше, наразі невідомо ні про одну спробу допомогли цій галузі навіть попри те, що китайська влада давала такі обіцянки.

Для прикладу, нагадаємо, що фінансовий конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co., який управляє капіталом у 138 мільярдів доларів, може зазнати краху. Цю компанію ще називають тіньовим банком.