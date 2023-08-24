Инвесторы активно "продают" Китай: какие потери зафиксировали за 13 дней

Международные инвесторы все больше теряют веру в Китай. Менее чем через две недели они вывели из китайских активов миллиарды долларов.

Фондовый рынок Китая переживает самый длительный период оттока капитала за всю историю. Все из-за того, что международных инвесторов беспокоят нарастающие экономические проблемы Китая.

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Инвесторы активно "продают" Китай

Согласно данным Bloomberg, всего за 13 торговых дней инвесторы вывели из китайских акций почти 11 миллиардов долларов. Едва ли не пиковые потери зафиксировал крупнейший производитель алкоголя в Китае. Речь идет о компании Kweichow Moutai Co. С 7 по 18 августа инвесторы продали акции этого производителя на 851 миллион долларов.

Кроме того, на этой неделе Индекс CSI 300 зафиксировал спад до минимума за 9 месяцев, хотя еще в феврале этот показатель зафиксировал рекорд. Здесь инвесторы недовольны целым рядом неблагоприятных экономических данных.

Еще одна проблема, влияющая на настроения инвесторов – это проблемы с сектором недвижимости в Китае. Более того, пока неизвестно ни об одной попытке помогли этой отрасли даже несмотря на то, что китайские власти давали такие обещания.

Для примера, напомним, что финансовый конгломерат Zhongzhi Enterprise Group Co., управляющий капиталом в 138 миллиардов долларов, может потерпеть крах. Эту компанию еще называют теневым банком.