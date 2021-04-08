Мекка мільярдерів: де проживає найбільше багатіїв зі списку Forbes

Пекін завоював новий статус. У китайському мегаполісі проживає найбільше у світі доларових мільярдерів. Про цифри та факти – читайте далі.

Китай та його столиця Пекін розвиваються шаленими темпами. Логічно, що це середовище лише сприяє появі нових підприємців з цікавими та амбітними ідеями.

Місто мільярдерів

За даними Forbes, Пекін став "багатшим" на 33 мільярдери. Кількість доларових багатіїв зросла до 100. Столиця Китаю навіть випередила Нью-Йорк. В американському мегаполісі живе 99 мільярдерів. Проте, підприємці з "Великого яблука" все одно володіють більшим на 80 мільярдів доларів капіталом, ніж їхні колеги з Піднебесної.

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Ефективна боротьба з коронавірусом і зростання кількості технологічних компаній та фондових ринків – ось головні фактори, які допомогли Пекіну стати лідером у рейтингу.

Forbes назвав Чжан Їміня найбагатшим жителем китайської столиці. Він створив мегапопулярний у світі додаток TikTok і є генеральним директором його материнської компанії ByteDance. За рік статки Їміня зросли вдвічі – до 35,4 мільярда доларів.

Тоді як звання головного багатія Нью-Йорка зберіг за собою бізнесмен та колишній мер міста Майкл Блумберґ. У рейтингу Forbes він займає 20 сходинку з 59 мільярдами доларів.

У Пекіні проживає найбільше у світі мільярдерів / Фото unsplash

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