Мекка мільярдерів: де проживає найбільше багатіїв зі списку Forbes

Джерело:BBC
Пекін завоював новий статус. У китайському мегаполісі проживає найбільше у світі доларових мільярдерів. Про цифри та факти – читайте далі.
Китай та його столиця Пекін розвиваються шаленими темпами. Логічно, що це середовище лише сприяє появі нових підприємців з цікавими та амбітними ідеями.
За даними Forbes, Пекін став "багатшим" на 33 мільярдери. Кількість доларових багатіїв зросла до 100. Столиця Китаю навіть випередила Нью-Йорк. В американському мегаполісі живе 99 мільярдерів. Проте, підприємці з "Великого яблука" все одно володіють більшим на 80 мільярдів доларів капіталом, ніж їхні колеги з Піднебесної.
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Ефективна боротьба з коронавірусом і зростання кількості технологічних компаній та фондових ринків – ось головні фактори, які допомогли Пекіну стати лідером у рейтингу.
Forbes назвав Чжан Їміня найбагатшим жителем китайської столиці. Він створив мегапопулярний у світі додаток TikTok і є генеральним директором його материнської компанії ByteDance. За рік статки Їміня зросли вдвічі – до 35,4 мільярда доларів.
Тоді як звання головного багатія Нью-Йорка зберіг за собою бізнесмен та колишній мер міста Майкл Блумберґ. У рейтингу Forbes він займає 20 сходинку з 59 мільярдами доларів.
У Пекіні проживає найбільше у світі мільярдерів / Фото unsplash
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Цікаво, що найбільше мільярдерів-новачків у рейтингу Forbes є вихідцями з Китаю – 210. Більшість з них створили свої імперії на виробничих або технологічних підприємствах. Наприклад, Кейт Ван заробила свої статки на електронних сигаретах.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.