Пекин завоевал новый статус. В китайском мегаполисе проживает самое большое количество в мире долларовых миллиардеров. О цифрах и фактах – читайте дальше.

Китай и его столица Пекин развиваются бешеными темпами. Логично, что эта среда только способствует появлению новых предпринимателей с интересными и амбициозными идеями.

Город миллиардеров

По данным Forbes, Пекин стал "богаче" на 33 миллиардера. Количество долларовых багачей выросло до 100 . Столица Китая даже опередила Нью-Йорк. В американском мегаполисе живет 99 миллиардеров. Однако, предприниматели из "Большого яблока" все равно обладают большим на 80 миллиардов долларов капиталом, чем их коллеги из Поднебесной.

Примечательно Фатальная ошибка: Трамп опустился на сотни позиций в рейтинге Forbes

Эффективная борьба с коронавируса и рост количества технологических компаний и фондовых рынков – вот главные факторы, которые помогли Пекину стать лидером в рейтинге.

Forbes назвал Чжан Иминя самым богатым жителем китайской столицы. Он создал мегапопулярное в мире приложение TikTok и является генеральным директором его материнской компании ByteDance. За год состояние Иминя выросло вдвое – до 35,4 миллиарда долларов.

Тогда как, звание главного богача Нью-Йорка сохранил за собой бизнесмен и бывший мэр города Майкл Блумберг. В рейтинге Forbes он занимает 20 место с 59 миллиардами долларов.

В Пекине проживает самое большое количество в мире миллиардеров / Фото unsplash

К теме Forbes назвал самых богатых людей мира: имена дебютантов и лидеров