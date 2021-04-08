Мекка миллиардеров: где проживает больше всего богачей из списка Forbes
Пекин завоевал новый статус. В китайском мегаполисе проживает самое большое количество в мире долларовых миллиардеров. О цифрах и фактах – читайте дальше.
Источник:BBC
Китай и его столица Пекин развиваются бешеными темпами. Логично, что эта среда только способствует появлению новых предпринимателей с интересными и амбициозными идеями.
Город миллиардеров
По данным Forbes, Пекин стал "богаче" на 33 миллиардера. Количество долларовых багачей выросло до 100. Столица Китая даже опередила Нью-Йорк. В американском мегаполисе живет 99 миллиардеров. Однако, предприниматели из "Большого яблока" все равно обладают большим на 80 миллиардов долларов капиталом, чем их коллеги из Поднебесной.
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Forbes назвал Чжан Иминя самым богатым жителем китайской столицы. Он создал мегапопулярное в мире приложение TikTok и является генеральным директором его материнской компании ByteDance. За год состояние Иминя выросло вдвое – до 35,4 миллиарда долларов.
Тогда как, звание главного богача Нью-Йорка сохранил за собой бизнесмен и бывший мэр города Майкл Блумберг. В рейтинге Forbes он занимает 20 место с 59 миллиардами долларов.
В Пекине проживает самое большое количество в мире миллиардеров / Фото unsplash
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Технологический бум
Пандемия стала катализатором масштабного бума технологических гигантов. Причина очевидна – все больше людей воспринимают Интернет, как платформу для покупок и развлечений. Учредители и акционеры новых титанов стали в разы богаче в 2020 году.
Интересно, что больше всего миллиардеров-новичков в рейтинге Forbes являются выходцами из Китая – 210. Большинство из них создали свои империи на производственных или технологических предприятиях. Например, Кейт Ван заработала свое состояние на электронных сигаретах.
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