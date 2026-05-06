Яка буде пенсія, якщо є 19 років стажу

Кінцевий розмір пенсії залежить від декількох факторів. Зокрема, кількості стажу та доходу, що мала особа. Яка буде пенсія, якщо пропрацював 19 років, розповідаємо далі.

Чи реально піти на пенсію, маючи 19 років стажу?

Заразі піти на пенсію, маючи 19 років стажу реально, повідомляє ПФУ.

Річ у тім, що, аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу. Цьогоріч ці вимоги такі:

аби піти на пенсію в 60 років , потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу; в 63 роки необхідно уже мінімум – 23 роки страхового стажу;

необхідно уже мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Ці вимоги з часом змінюватимуться. Згідно із Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вони щорічно зростатимуть. Йдеться саме про показники для виходу на пенсію в 60 та 63 роки.

Яка буде пенсія при 19 роках стажу?

Для того, аби провести розрахунки, врахуємо такі фактори:

дохід особи складав – 10 тисяч гривень;

вона має стаж 19 років, відповідно, може вийти на пенсію лише в 65;

громадянин йде на пенсію на загальних умовах;

усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

З урахуванням усіх наведених даних, пенсія мала б складати – 2,3 тисячі гривень. Проте в реальності ситуація дещо інша.



Яка пенсія при стажі 19 років та зарплаті 10 тисяч/ Скриншот Пенсійний калькулятор

Річ у тім, що, коли пенсія не сягає визначеного мінімуму, її штучно дотягують. В цьому випадку, до рівня – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

