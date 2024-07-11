Скільки коштує нафта на ринку

У четвер, 11 липня 2024 року, нафта Brent подорожчала на 62 центи або на 0,73% від початку торгів. Сировина торгується на рівні 84,12 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate додала в ціні 60 центів або 0,73%. Американська сировина коштує 82,70 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,55 долара за барель (+ 0,55%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,54 долара за барель (+ 0,54%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта знову зростає в ціні на тлі новин про зниження запасів сировини у США після того, як американські нафтопереробні заводи збільшили переробку. Йдеться про скорочення обсягів резервів на 3,4 мільйона барелів за тиждень, який закінчився 5 липня.

Цей показник значно перевищив очікування аналітиків. Водночас запаси бензину зменшилися на 2 мільйони барелів за тиждень, що свідчить про зростання попиту на пальне.