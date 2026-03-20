Іранські сили знищили майже 20% експортних потужностей Катару із ЗПГ

Іран знищив 17% від експортних потужностей Катару зі ЗПГ. Для Дохи це надзвичайні втрати. Адже внаслідок цих атак річний дохід Катару скоротився на майже 20 мільярдів доларів.

Які реальні наслідки атаки Ірану?

Окрім цього, атака Ірану поставила під загрозу постачання до Європи та Азії повідомляє Reuters.

Саад аль-Каабі Генеральний директор QatarEnergy та державний міністр з питань енергетики Катару Я ніколи в найсміливіших мріях не міг подумати, що Катар і регіон будуть жертвами такого нападу, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан.

Як вказав Саад аль-Каабі:

пошкоджено 2 з 14 катарських СПГ-поїздів;

пошкоджено один з двох об'єктів з перетворення газу на рідкий газ.

Каабі наголосив, що QatarEnergy була вимушена оголосити про форс-мажорні обставини, відносно довгострокових контрактів. Йдеться про постачання СПГ до низки країн:

Італії;

Південної Кореї;

Китаю;

Бельгії.

Я маю на увазі, що це довгострокові контракти, для яких ми повинні оголошувати форс-мажор. Ми вже оголошували, але це був коротший термін. Тепер це будь-який період

– каже Каабі.

Заважимо, що QatarEnergy нещодавно оголошувала про форс-мажор. Це сталося після попередньої атаки на Рас-Лаффан, повідомляє Reuters.

