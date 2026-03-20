Які реальні наслідки атаки Ірану?

Окрім цього, атака Ірану поставила під загрозу постачання до Європи та Азії повідомляє Reuters.

Саад аль-Каабі Генеральний директор QatarEnergy та державний міністр з питань енергетики Катару Я ніколи в найсміливіших мріях не міг подумати, що Катар і регіон будуть жертвами такого нападу, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан.

Як вказав Саад аль-Каабі:

пошкоджено 2 з 14 катарських СПГ-поїздів;

пошкоджено один з двох об'єктів з перетворення газу на рідкий газ.

Каабі наголосив, що QatarEnergy була вимушена оголосити про форс-мажорні обставини, відносно довгострокових контрактів. Йдеться про постачання СПГ до низки країн:

Італії;

Південної Кореї;

Китаю;

Бельгії.

Я маю на увазі, що це довгострокові контракти, для яких ми повинні оголошувати форс-мажор. Ми вже оголошували, але це був коротший термін. Тепер це будь-який період

– каже Каабі.

Заважимо, що QatarEnergy нещодавно оголошувала про форс-мажор. Це сталося після попередньої атаки на Рас-Лаффан, повідомляє Reuters.

