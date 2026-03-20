Які реальні наслідки атаки Ірану?
Окрім цього, атака Ірану поставила під загрозу постачання до Європи та Азії повідомляє Reuters.
Я ніколи в найсміливіших мріях не міг подумати, що Катар і регіон будуть жертвами такого нападу, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан.
Як вказав Саад аль-Каабі:
- пошкоджено 2 з 14 катарських СПГ-поїздів;
- пошкоджено один з двох об'єктів з перетворення газу на рідкий газ.
Каабі наголосив, що QatarEnergy була вимушена оголосити про форс-мажорні обставини, відносно довгострокових контрактів. Йдеться про постачання СПГ до низки країн:
- Італії;
- Південної Кореї;
- Китаю;
- Бельгії.
Я маю на увазі, що це довгострокові контракти, для яких ми повинні оголошувати форс-мажор. Ми вже оголошували, але це був коротший термін. Тепер це будь-який період
– каже Каабі.
Заважимо, що QatarEnergy нещодавно оголошувала про форс-мажор. Це сталося після попередньої атаки на Рас-Лаффан, повідомляє Reuters.
Що важливо знати про ситуацію на Близькому Сході?
Протистояння США, Ізраїлю проти Ірану триває. Цей конфлікт загострюється уже протягом понад 3 тижнів.
Після атак США та Ізраїля на Іран, була надана відповідь. Іранські сили обстріляли важливу енергетичну інфраструктуру у регіоні. Також Іран майже повністю перекрив Ормузьку протоку. Через закриття цього шляху, енергоносії не можуть вільно транспортуватися, відповідно – ціни на них ростуть.
Постраждала і інфраструктура Катару. Зокрема, катарський уряд ухвалила рішення про те, що жодні роботи, відносно розширення Північного родовища поки проводитись не будуть. Наразі вони відкладені на понад рік.