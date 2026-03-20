Какие реальные последствия атаки Ирана?

Кроме этого, атака Ирана поставила под угрозу поставки в Европу и Азию сообщает Reuters.

Читайте также Не только Россия: США могут снять санкции с нефти Ирана

Саад аль-Кааби Генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Катара Я никогда в самых смелых мечтах не мог подумать, что Катар и регион будут жертвами такого нападения, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан.

Как указал Саад аль-Кааби:

повреждены 2 из 14 катарских СПГ-поездов;

поврежден один из двух объектов по преобразованию газа в жидкий газ.

Кааби отметил, что QatarEnergy была вынуждена объявить о форс-мажорных обстоятельствах, относительно долгосрочных контрактов. Речь идет о поставках СПГ в ряд стран:

Италию;

Южную Корею;

Китай;

Бельгию.

Я имею в виду, что это долгосрочные контракты, для которых мы должны объявлять форс-мажор. Мы уже объявляли, но это был более короткий срок. Теперь это любой период

– говорит Кааби.

Заменим, что QatarEnergy недавно объявляла о форс-мажоре. Это произошло после предыдущей атаки на Рас-Лаффан, сообщает Reuters.

Что важно знать о ситуации на Ближнем Востоке?