Є лише місяць: один з українських банків попередив українців

Ощадбанк ухвалив рішення продовжити термін дії платіжних карток до 30 червня 2026 року. Цей процес відбувається в автоматичному режимі.

Що відомо про рішення, яке ухвалив Ощадбанк щодо карток?

Своє рішення Ощадбанк пояснив продовженням дії воєнного стану та зручністю для клієнтів.

Зверніть увагу! Автоматичне продовження введено виключно для карток, термін дії яких – закінчився з лютого 2022 року.

Водночас є картки для яких не діятиме автоматичне продовження терміну дії. Йдеться про:

картки, термін дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року за умови, що протягом вересня 2025 – жовтня 2025 року включно була здійснена щонайменше одна операція в касі, АТМ, ІПТ, ТСП.

картки, строк дії яких завершився протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року, при цьому, баланс на них – дорівнює нулю, а протягом останніх пів року не було проведено жодних операцій.

Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час,

– закликає Ощадбанк.

