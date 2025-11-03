Нові картки Monobank: тепер розрахунки ще простіші

В Monobank з'явились спільні картки. Це надзвичайно зручна послуга, особливо для родин. А також тих, хто має спільний бюджет.

Що відомо про нову послугу Monobank?

Послуга уже доступна, якщо оновити застосунок Monobank, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Олег Гороховський Бізнесмен, співзасновник Monobank Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку – це трохи бісило (може і не трохи) Відсьогодні все стало простіше.

Як скористатися цією послугою:

під вашою картою (після оновлення) з'явиться послуга "Відкрити доступ";

далі необхідно відкрити доступ людині, якій ви хочете дозволити користуватися грошима;

потім потрібно встановити ліміт витрат для цієї людини з вашої карти протягом місяця.

Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають – лише свої,

– наголосив Гороховський.

Зверніть увагу! Закрити доступ можна так само просто в меню.

