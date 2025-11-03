Нові картки Monobank: тепер розрахунки ще простіші
- Monobank запустив спільні картки, що дозволяють відкривати доступ до рахунку іншим особам.
- Для користування послугою потрібно оновити застосунок Monobank.
В Monobank з'явились спільні картки. Це надзвичайно зручна послуга, особливо для родин. А також тих, хто має спільний бюджет.
Що відомо про нову послугу Monobank?
Послуга уже доступна, якщо оновити застосунок Monobank, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.
Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку – це трохи бісило (може і не трохи) Відсьогодні все стало простіше.
Як скористатися цією послугою:
- під вашою картою (після оновлення) з'явиться послуга "Відкрити доступ";
- далі необхідно відкрити доступ людині, якій ви хочете дозволити користуватися грошима;
- потім потрібно встановити ліміт витрат для цієї людини з вашої карти протягом місяця.
Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають – лише свої,
– наголосив Гороховський.
Зверніть увагу! Закрити доступ можна так само просто в меню.
Останні важливі новини про Monobank
Через акцію з лимонами, Мономаркет перестав нормально функціонувати. Багато споживачів жалілися на велику затримку при відправці замовлень. Аби виправити цю ситуацію, Монобанк нібито пообіцяв компенсацію.
Монобанк ввів нову функцію, повідомив Олег Гороховський. Аби боротися з фейковими зборами, банк впровадив додаткову перевірку банок.