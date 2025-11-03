Новые карты Monobank: теперь расчеты еще проще
- Monobank запустил совместные карты, позволяющие открывать доступ к счету другим лицам.
- Для пользования услугой нужно обновить приложение Monobank.
В Monobank появились общие карты. Это очень удобная услуга, особенно для семей. А также тех, кто имеет общий бюджет.
Что известно о новой услуге Monobank?
Услуга уже доступна, если обновить приложение Monobank, сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Раньше, если в вашей семье общий бюджет, надо было постоянно перебрасывать друг другу деньги или передавать пластиковую карту – это немного бесило (может и не немного) С сегодняшнего дня все стало проще.
Как воспользоваться этой услугой:
- под вашей картой (после обновления) появится услуга "Открыть доступ";
- далее необходимо открыть доступ человеку, которому вы хотите разрешить пользоваться деньгами;
- затем нужно установить лимит расходов для этого человека с вашей карты в течение месяца.
Чтобы все было и удобно, и по закону, у получателя доступа создается уникальная карточка с собственным номером. Но баланс на ней общий с вашим Тот, кто открывает доступ, видит все расходы с карты, а тот, кому открывают – только свои,
– отметил Гороховский.
Обратите внимание! Закрыть доступ можно так же просто в меню.
