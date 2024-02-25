Криптовалюти пов'язані зі штучним інтелектом: капіталізація переросла 16,5 мільярда доларів
Джерело:Coindesk
Котирування таких криптовалют, як SingularityNet (AGIX), FetchAI (FET) та Render (RNDR) зросли на 8 - 20%. Nvidia змогла перевищити високі очікування щодо прибутку в IV кварталі, стимулюючи ширші ринки акцій і токенів, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ).
Капіталізація крипти зросла
У Nvidia повідомили, що прибуток на одну акцію у IV кварталі склав 5,16 долара, тоді як експерти очікували, що цей показник не перевищить 4,59 долара. Виручка компанії теж зросла до 22, 1 мільярда доларів, тоді як Волл-стріт прогнозував 20,4 мільярда доларів.
Читайте також З однієї із топових криптобірж світу вивели понад 18 тисяч біткойнів за день: що відбувається
Після такого звіту, вартість монет ШІ різко зросли. Наприклад котирування піднялося на:
- SingularityNet (AGIX) – понад 20%;
- FetchAI (FET) – понад 10%;
- Render (RNDR) – на 8%.
Прискорені обчислення та генеративний ШІ досягли переломного моменту. Попит на них зростає по всьому світу в компаніях, галузях і країнах,
– пояснив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор Nvidia.
Також Nvidia вже прогнозує дохід за І квартал у розмірі 24 мільярди доларів, що більше ніж очікування аналітиків – 22,2 мільярда доларів.
Такі події відбуваються на фоні зростання акцій виробника чипів для ШІ на 200% за останній рік. Таким чином капіталізація зросла до 1,7 трильйона доларів, що більше ніж у Amazon і Google.
Нагадаємо, що акції виробника чипів зросли на понад 7% на торгах після ринуку у середу, тоді як ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,5%, а біткойн знизився на 1,2%.Хто шукає, той завжди знаходить! Аби не втрачати нові та цікаві можливості навколо, приєднуйтеся до Forex Club та подбайте про своє майбутнє вже сьогодні!