Капіталізація крипти зросла

У Nvidia повідомили, що прибуток на одну акцію у IV кварталі склав 5,16 долара, тоді як експерти очікували, що цей показник не перевищить 4,59 долара. Виручка компанії теж зросла до 22, 1 мільярда доларів, тоді як Волл-стріт прогнозував 20,4 мільярда доларів.

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Після такого звіту, вартість монет ШІ різко зросли. Наприклад котирування піднялося на:

SingularityNet (AGIX) – понад 20%;

FetchAI (FET) – понад 10%;

Render (RNDR) – на 8%.

Зауважте! Загальна ринкова капіталізація токенів ШІ перевищила 16,5 мільярда доларів.

Прискорені обчислення та генеративний ШІ досягли переломного моменту. Попит на них зростає по всьому світу в компаніях, галузях і країнах,

– пояснив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор Nvidia.

Також Nvidia вже прогнозує дохід за І квартал у розмірі 24 мільярди доларів, що більше ніж очікування аналітиків – 22,2 мільярда доларів.

Такі події відбуваються на фоні зростання акцій виробника чипів для ШІ на 200% за останній рік. Таким чином капіталізація зросла до 1,7 трильйона доларів, що більше ніж у Amazon і Google.

Нагадаємо, що акції виробника чипів зросли на понад 7% на торгах після ринуку у середу, тоді як ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,5%, а біткойн знизився на 1,2%.

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