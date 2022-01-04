Кандидат у президенти Південної Кореї використає для своєї кампанії NFT: які цілі він переслідує
Джерело:Business Insider
Навесні 2022 року у Південній Кореї пройдуть чергові президентські вибори. Один з кандидатів вирішив використати сучасні технології у своїй кампанії. Йдеться про невзаємозамінні токени, які більше відомі як NFT.
Кандидат у президенти Південної Кореї, представник Демократичної партії Лі Чже Мьон звертається до розпеченого ринку NFT. Його мета – зібрати кошти на передвиборчу кампанію для майбутніх виборів у березні.
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Інноваційний підхід
У команді політика розповіли про план випустити NFT із його зображенням та ідеями в обмін на грошові внески. Якщо збір коштів завдяки цифровим активам буде успішним, Лі стане першим у світі кандидатом у президенти, який випустить NFT для фінансування передвиборчої кампанії.
Що таке NFTЦе невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.
Ще одна мета цієї інноваційної ініціативи – залучення молодих виборців, які цікавляться світом криптовалют. Цей крок також знаменує зусилля партії з вивчення нових способів інтеграції цифрових активів у старі моделі збору коштів на виборчу кампанію.
Представник виборчого комітету наступним чином прокоментував це рішення: "Оскільки молоде покоління віком від 20 до 30 років цікавиться новими технологіями, включаючи віртуальні активи, NFT та метавсесвіт, такий тип збору коштів може їм сподобатися".