Кандидат в президенты Южной Кореи использует для своей кампании NFT: какие цели он преследует
Источник:Business Insider
Весной 2022 года в Южной Корее пройдут очередные президентские выборы. Один из кандидатов решил использовать современные технологии в своей кампании. Речь идет о невзаимозаменяемых токенах, которые более известны как NFT.
Кандидат в президенты Южной Кореи, представитель Демократической партии Ли Чже Мён обращается к раскаленному рынку NFT. Его цель – собрать средства на предвыборную кампанию для предстоящих выборов в марте.
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Инновационный подход
В команде политика рассказали о плане выпустить NFT с его изображением и их идеями в обмен на денежные взносы. Если сбор средств благодаря цифровым активам будет успешен, Ли станет первым в мире кандидатом в президенты, который выпустит NFT для финансирования предвыборной кампании.
Что такое NFTЭто невзаимозаменяемые токены, являющиеся особым типом криптовалюты. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может являться уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены. Примером NFT может служить картинка, видео, твит или что-нибудь другое в сети.
Еще одна цель этой инновационной инициативы – привлечение молодых избирателей, интересующихся миром криптовалют. Этот шаг также знаменует усилия партии по изучению новых способов интеграции цифровых активов в старые модели сбора средств на избирательную кампанию.
Представитель избирательного комитета следующим образом прокомментировал это решение: "Поскольку молодое поколение в возрасте от 20 до 30 лет интересуется новыми технологиями, включая виртуальные активы, NFT и метавселенную, такой тип сбора средств может им понравиться".