У Канаді створили монету з привидом, якого можна побачити в темряві

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Характеристики монети з привидом

Випуск Королівського монетного двору тиражем 6 500 штук продовжує популярну серію "Привиди Канади", втілюючи одну з найвідоміших історій про паранормальні явища. Новинка має незвичну прямокутну форму, важить 31,56 грама й виготовлена зі срібла чистотою 99,99%. У набір також входять фірмовий чорний футляр із коробкою, сертифікат справжності та спеціальний портативний ліхтарик.

На аверсі традиційно викарбували портрет короля Чарльза III, тоді як на реверсі зображено нічну панораму маяка під грозовим небом у тумані, а також житло доглядача з дерев'яним парканом. Однак головний сюжет розкривається в темряві: фарба світиться під ультрафіолетовим світлом, проявляючи силует привида.

Незалежно від того, чи йдеться про зустріч із привидом, чи про відоме спостереження НЛО, канадські історії про паранормальні явища мають неабияку популярність серед колекціонерів. Монети подібної тематики щоразу швидко розкуповували– зазначають у Королівському монетному дворі Канади.

Який вигляд має срібна монета: дивіться відео

До слова, зведений у 1808 році Гібралтар-Пойнт є найстарішим збереженим маяком на Великих озерах, а також другим за віком у всій Канаді. Об'єкт історичної спадщини й досі стоїть на своєму первісному місці, хоча берегова лінія поступово відсунулася.

Щоправда, по-справжньому відомою споруда стала завдяки моторошній легенді про першого доглядача. За давніми переказами, Джон Пол Радельмюллер працював тут у часи війни 1812 року та доглядав вогонь навіть під час сильних штормів, однак у січні 1815 року чоловік загадково зник зі свого поста.

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Одна з версій стверджує, що він загинув насильницькою смертю, а тіло нібито поховали неподалік кам'яної вежі, якій покійний присвятив роки служби. Відтоді відвідувачі розповідають про дивні сяйва, незрозумілі кроки та темний силует, що з'являється поблизу маяка. Саме цей примарний образ і відтворили на грошах.

Нагадаємо, в Україні нещодавно випустили срібну пам'ятну монету з кленовим листям і гронами калини: 10 гривень під назвою "Об'єднані свободою" присвятили дружбі та партнерству з Канадою. Тираж обмежили 3 тисячами екземплярів.