Брат Кадирова скупив елітну нерухомість в ОАЕ

Представники так званої чеченської еліти виводять гроші в нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах. Серед них й двоюрідний брат Рамзана Кадирова Шахрудді Едільгірієв. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Згідно з розслідуванням журналістів, гроші виводять через фонд імені Ахмата-Хаджі Кадирова, який у 2024 році потрапив у санкційні списки. Ця організація є ключовим джерелом фінансування Кадирова, який з 2007 року є президентом Чечні у складі Росії, та його оточення. Зокрема, відомо що Шахрудді Едільгірієв придбав у Дубаї чотири вілли, сумарна вартість яких перевищує 20 мільйонів доларів.

Важливо! Об'єднані Арабські Емірати – це одна з основних юрисдикцій, де заможні чеченці можуть легалізувати свої активи, які вони накопичили завдяки тіньовим механізмам з фінансами. ОАЕ не підтримують санкційну політику колективного Заходу проти Росії.



Це означає, що росіяни можуть вільно переказувати гроші через банки в ОАЕ, як й інвестувати в нерухомість. Крім того, у Дубаї не розкривають реальних власників об'єктів нерухомості, що дозволяє приховувати активи від міжнародних перевірок.

Що відомо про елітну нерухомість, яку придбав двоюрідний брат Кадирова:

Згідно з наявними даними, у грудні 2022 року Шахрудді Едільгірієв купив віллу площею 1026 квадратних метрів за майже 14,4 мільйона доларів . Об'єкт нерухомості розташований на штучному острові Палм-Джумейра та належав девелоперу Zabeel Investments.

. Об'єкт нерухомості розташований на штучному острові Палм-Джумейра та належав девелоперу Zabeel Investments. Вілла входить до елітного комплексу Zabeel Saray. Цей об'єкт відомий своєю розкішшю, приватними пляжами та високим рівнем безпеки.

У жовтні 2023 року Едільгірієв придбав ще три вілли в Дубаї. Ця нерухомість коштувала приблизно 6 мільйонів доларів.

Відомо, що Шахрудді Едільгірієв офіційно ніяк не пов'язаний із великими бізнес-проєктами в Чечні. Проте він керував центральним риноком Грозного "Беркат", що належав родині Кадирова, пов'язаний із фондом Кадирова, який функціонує коштом примусових відрахувань із зарплат чеченських бюджетників та пожертв бізнесів. Ба більше, він отримував зарплату в уряді Чечні, але не відомо, яку посаду він обіймав.