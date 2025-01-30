Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 30 січня, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. При цьому ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринки готувалися до погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита для Мексики і Канади, двох найбільших постачальників сирої нафти в США. Також очікують на зустріч ОПЕК+, яка запланована на 3 лютого.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подешевшала на 7 центів або на 0,09%. Сорт нафти торгується на рівні 76,51 долара за барель. Сировина WTI впала в ціні на 2 центи або на 0,03%. Вартість нафти коливається на рівні 72,64 долара за барель. Американська нафта впала до найнижчого рівня за рік днем раніше.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: