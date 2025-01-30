Світові ціни на нафту на сьогодні
У четвер, 30 січня, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. При цьому ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Актуально Як виглядають купюри євро: фото усіх банкнот, які випустили з моменту створення валюти
Ринки готувалися до погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита для Мексики і Канади, двох найбільших постачальників сирої нафти в США. Також очікують на зустріч ОПЕК+, яка запланована на 3 лютого.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подешевшала на 7 центів або на 0,09%. Сорт нафти торгується на рівні 76,51 долара за барель. Сировина WTI впала в ціні на 2 центи або на 0,03%. Вартість нафти коливається на рівні 72,64 долара за барель. Американська нафта впала до найнижчого рівня за рік днем раніше.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,27 долара за барель (- 0,40%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 72,36 долара за барель (- 0,36%).