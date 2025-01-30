Брат Кадырова скупил элитную недвижимость в ОАЭ

Представители так называемой чеченской элиты выводят деньги в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди них и двоюродный брат Рамзана Кадырова Шахрудди Эдильгириев. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Согласно расследованию журналистов, деньги выводят через фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который в 2024 году попал в санкционные списки. Эта организация является ключевым источником финансирования Кадырова, который с 2007 года является президентом Чечни в составе России, и его окружения. В частности, известно, что Шахрудди Эдильгириев приобрел в Дубае четыре виллы, суммарная стоимость которых превышает 20 миллионов долларов.

Важно! Объединенные Арабские Эмираты – это одна из основных юрисдикций, где состоятельные чеченцы могут легализовать свои активы, которые они накопили благодаря теневым механизмам с финансами. ОАЭ не поддерживают санкционную политику коллективного Запада против России.



Это означает, что россияне могут свободно переводить деньги через банки в ОАЭ, как и инвестировать в недвижимость. Кроме того, в Дубае не раскрывают реальных владельцев объектов недвижимости, что позволяет скрывать активы от международных проверок.

Что известно об элитной недвижимости, которую приобрел двоюродный брат Кадырова:

Согласно имеющимся данным, в декабре 2022 года Шахрудди Эдильгириев купил виллу площадью 1026 квадратных метров за почти 14,4 миллиона долларов . Объект недвижимости расположен на искусственном острове Палм-Джумейра и принадлежал девелоперу Zabeel Investments.

. Объект недвижимости расположен на искусственном острове Палм-Джумейра и принадлежал девелоперу Zabeel Investments. Вилла входит в элитный комплекс Zabeel Saray. Этот объект известен своей роскошью, частными пляжами и высоким уровнем безопасности.

В октябре 2023 года Эдильгириев приобрел еще три виллы в Дубае. Эта недвижимость стоила примерно 6 миллионов долларов.

Известно, что Шахрудди Эдильгириев официально никак не связан с крупными бизнес-проектами в Чечне. Однако он руководил центральным рыноком Грозного "Беркат", принадлежавший семье Кадырова, связан с фондом Кадырова, который функционирует за счет принудительных отчислений из зарплат чеченских бюджетников и пожертвований бизнесов. Более того, он получал зарплату в правительстве Чечни, но не известно, какую должность он занимал.