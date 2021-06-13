JPMorgan прогнозує новий обвал біткойна: від чого залежить майбутнє криптовалюти

Схоже, що турбулентність навколо біткойна лише набирає оберти. Існує ризик, що вартість криптовалюти може впасти нижче 30 тисяч доларів. Про можливі причини та прогноз експерта JPMorgan – читайте далі.

Виконавчий директор і стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу однією з головних причин останнього обвалу біткойна назвав різке зниження інтересу зі сторони великих гравців на ринку.

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Біткойн може різко впасти в ціні

Панігірцоглу додав, що біткойн привернув увагу інституційних інвесторів після того, як цифрова валюта почала стрімко зростати в ціні у 2021 році. Кілька місяців токен швидко дорожчав і в якийсь момент його вартість злетіла більше, ніж на 120%. Проте, такий швидкий ріст з часом почав відштовхувати вкладників.

Якщо ви прямо зараз запитаєте інституційних інвесторів, чи є 50 тисяч або 60 тисяч доларів привабливим рівнем для біткойна, вони, швидше за все, скажуть, що ні. Я боюся, що нам можливо необхідно побачити падіння біткойна нижче 30 тисяч доларів, щоб інституційний інтерес значно зріс,

– розповів стратег JPMorgan.

Позиція Панігірцоглу відрізняється від думки стратегів, які вважають, що падіння біткойна нижче 30 тисяч доларів, ймовірно, стане причиною нових проблем для криптовалюти. Зокрема, старший аналітик ринку валютної фірми Oanda Едвард Майя вважає, що можливий перелом може стати імпульсом для масштабного продажу.

Станом на 13 червня, за даними CoinDesk , вартість біткойна коливається на рівні майжедоларів. Ринкова капіталізація цифрової валюти становитьдоларів.

Актуальна ціна біткойна / Інфографіка CoinDesk

Попри потужне раллі біткойна протягом кількох останніх днів, Панігірцоглу вважає, що зараз на ринку немає жодних ознак того, що інституційні інвестори повертаються. Стратег додав, що ф'ючерси на біткойн наразі торгуються нижче спотової ціни, а попит на токен у середовищі інституційних інвесторів слабкий. Експерт JPMorgan сказав, що один з важливих показників того, чи буде інституційний попит відновлюватися, – зростання ф'ючерсних цін щодо спотової ціни. Черговим позитивним стимулом для біткойна може стати збільшення його частки на ринку криптовалюти після скорочення протягом останніх місяців.

Спотова ціна або наявна ціна Це ціна, за якою продаються реальний товар, цінні папери або валюта в цей час і в даному місці на умовах негайного постачання.

Панігірцоглу підмітив, що у березні та квітні були чіткі ознаки того, що інтерес професійних гравців до біткойна почав слабшати. Одним із перших дзвіночків стало різке сповільнення потоку криптовалюти біржовими фондами в Канаді.

Головні причини обвалу біткойна: