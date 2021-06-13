JPMorgan прогнозирует новый обвал биткоина: от чего зависит будущее криптовалюты

Похоже, что турбулентность вокруг биткоина только набирает обороты. Существует риск, что стоимость криптовалюта может упасть ниже 30 тысяч долларов. О возможных причинах и прогнозе эксперта JPMorgan – читайте дальше.

Исполнительный директор и стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу одной из главных причин последнего обвала биткоина назвал резкое снижение интереса со стороны крупных игроков на рынке.

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Биткоин может резко упасть в цене

Панигирцоглу добавил, что биткоин привлек внимание институциональных инвесторов после того, как цифровая валюта начала расти в цене в 2021 году. Несколько месяцев токен быстро дорожал и в какой-то момент его стоимость взлетела более чем на 120%. Однако, такой быстрый рост со временем начал отталкивать вкладчиков.

Если вы прямо сейчас спросите институциональных инвесторов, есть ли 50 тысяч или 60 тысяч долларов привлекательным уровнем для биткоина, они, скорее всего, скажут, что нет. Я боюсь, что нам возможно необходимо увидеть падение биткоина ниже 30 тысяч долларов, чтобы институциональный интерес значительно возрос,

– рассказал стратег JPMorgan.

Позиция Панигирцоглу отличается от мнения стратегов, которые считают, что падение биткоина ниже 30 тысяч долларов, вероятно, станет причиной новых проблем для криптовалюты. В частности, старший аналитик рынка валютной фирмы Oanda Эдвард Майя считает, что возможен перелом может стать импульсом для масштабной продажи.

По состоянию на 13 июня, по данным CoinDesk , стоимость биткоина колеблется на уровне почтидолларов. Рыночная капитализация цифровой валюты составляетдолларов.

Актуальная цена биткоина / Инфографика CoinDesk

Несмотря на мощное ралли биткоина в течение нескольких последних дней, Панигирцоглу считает, что сейчас на рынке нет никаких признаков того, что институциональные инвесторы возвращаются. Стратег добавил, что фьючерсы на биткоин пока торгуются ниже спотовой цены, а спрос на токен в среде институциональных инвесторов слабый. Эксперт JPMorgan сказал, что одни из важных показателей того, будет ли институциональный спрос восстанавливаться, – рост фьючерсных цен по спотовой цены. Очередным положительным стимулом для биткоина может стать увеличение его доли на рынке криптовалюты после сокращения в течение последних месяцев.

Спотовая цена или наличная цена Это цена, по которой продаются реальный товар, ценные бумаги или валюта в это время и в данном месте на условиях немедленной поставки.

Панигирцоглу заметил, что в марте и апреле были четкие признаки того, что интерес профессиональных игроков относительно биткоина начел ослабевать. Одним из первых колокольчиков стало резкое замедление потока криптовалюты биржевыми фондами в Канаде.

Главные причины обвала биткоина: