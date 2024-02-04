Як розповів 24 Каналу аналітик Ілля Кислицький, конфлікт у Червоному має неабияке значення для ринку нафти. Напруга, яка зростає між Ізраїлем та Хезболлою, яку своєю чергою підтримує Іран, може вплинути на формування цін на сировину.

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Один бік медалі

Нагадуємо, що протягом останнього місяця хусити уражають кораблі у Червоному морі. У відповідь США завдали десятки ударів по Ємену. При цьому Іран обстрілює Сирію, Ірак і Пакистан. Остання завдала ударів у відповідь.

Втім експерт не вважає, що проблеми у Червоному морі призведуть до різкого та суттєвого зростання цін на нафту вже найближчими тижнями.

Ілля Кислицький Керівник аналітичного напрямку Blackshield Capital З огляду на запаси та обсяги виробництва на початок 2024 року ринок був доволі збалансованим.

Що буде, якщо війни не оминути

Водночас якщо відбудеться ескалація між Ізраїлем та Хезболлою, яку підтримує Іран, каже Кислицький, то це може призвести до перебоїв у постачанні нафти. Відтак це виявиться серйозною проблемою в короткостроковій перспективі.

Якщо цей сценарій стане реальністю, то за оцінкою експертів, виробникам нафти варто спробувати зафіксувати ціни у довгостроковій перспективі,

– каже експерт.

Крім того, для багатьох регіонів, а також Єврозони, стійке зростання нафти в ціні дорівнює зростанню інфляції.

Таким чином, якщо загроза збережеться, це може відсунути потенційне зниження ключових процентних ставок на кілька кварталів.

Зверніть увагу! Станом на 31 січня, вартість еталонних брендів нафти Brent та WTI коливається на рівні 82,03 долара за барель та 76,99 долара за барель відповідно, згідно з даними Bloomberg.