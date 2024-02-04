Как рассказал 24 Каналу аналитик Илья Кислицкий, конфликт в Красном имеет большое значение для рынка нефти. Напряжение, которое растет между Израилем и Хезболлой, которую в свою очередь поддерживает Иран, может повлиять на формирование цен на сырье.

Читайте также Инвестиции с умом и минимальным риском: почему стоит обратить внимание на "нобелевские портфели"

Одна сторона медали

Напоминаем, что в течение последнего месяца хуситы поражают корабли в Красном море. В ответ США нанесли десятки ударов по Йемену. При этом Иран обстреливает Сирию, Ирак и Пакистан. Последняя нанесла ответные удары.

Впрочем, эксперт не считает, что проблемы в Красном море приведут к резкому и существенному росту цен на нефть уже в ближайшие недели.

Илья Кислицкий Руководитель аналитического направления Blackshield Capital Учитывая запасы и объемы производства на начало 2024 года рынок был довольно сбалансированным.

Что будет, если войны не избежать

В то же время если произойдет эскалация между Израилем и Хезболлой, которую поддерживает Иран, говорит Кислицкий, то это может привести к перебоям в поставках нефти. Поэтому это окажется серьезной проблемой в краткосрочной перспективе.

Если этот сценарий станет реальностью, то по оценке экспертов, производителям нефти стоит попробовать зафиксировать цены в долгосрочной перспективе,

– говорит эксперт.

Кроме того, для многих регионов, а также Еврозоны, устойчивый рост нефти в цене равен росту инфляции.

Таким образом, если угроза сохранится, это может отодвинуть потенциальное снижение ключевых процентных ставок на несколько кварталов.

Обратите внимание! По состоянию на 31 января, стоимость эталонных брендов нефти Brent и WTI колеблется на уровне 82,03 доллара за баррель и 76,99 доллара за баррель соответственно, согласно данным Bloomberg.