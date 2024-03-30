Кількість бідних в Італії зросла до рекордного рівня за десять років

В Італії спостерігається збільшення кількості бідних до рекордного рівня за останнє десятиліття. Про це свідчать дані національного статистичного бюро ISTAT у 2023 році.

Скільки бідного населення в Італії

Показник абсолютної бідності, який відображає нездатність осіб придбати базові товари та послуги, досяг 5,75 мільйонів людей, або 9,8% населення країни.

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Це перевищує 9,7%, зафіксованих у попередньому році і є найбільшим показником з 2014 року, коли було започатковано поточне збирання даних.

Які показники були після пандемії

! Після кризи, спричиненої пандемією Covid-19 у 2020-2021 роках, спостерігалося певне зростання економіки в Італії. Та навіть попри це, ситуація для бідних верств населення ситуація суттєво не покращилася.

У 2020 та 2021 роках, у розпал пандемії, частка людей в абсолютній бідності становила 9,1% і 9% відповідно, коли державна підтримка частково компенсувала економічний вплив рецесії.

! Абсолютна бідність визначається як неможливість забезпечити прийнятний рівень життя через недостатність коштів на основні потреби. Починаючи з 2014 року, коли ISTAT розпочало збір даних, рівень бідності в Італії мав тенденцію до зростання з 6,9%, попри тимчасове зниження у 2019 році.