Міністерство фінансів України розпочало аукціони з продажу військових облігацій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цінні папери можна придбати кількома способами. Серед них, зокрема, низка українських банків та застосунок Дія.

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Скільки заробили українці завдяки військовим облігаціям

За словами Михайла Федорова, з жовтня 2022 року українці встигли купити понад 4 мільйони військових облігацій у застосунку Дія. Чиновник наголосив, що це як інвестиція у державу, так і прибуток. Йдеться про понад 94 мільйони гривень, які заробили українці.

Що відомо про облігації Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – це цінні папери, які випускає держава. Таким чином, вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них спрямовують на потреби у військовій галузі.

Федоров також нагадав, за яким алгоритмом працюють військові облігації:

Військові облігації – це цінні папери, купуючи які українці позичають гроші державі на визначений період.

Залучені кошти держава направляє на армію та підтримку економіки.

По завершенню обумовленого періоду кошти повертають з відсотком.

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Куплені облігації – це амуніція, медикаменти, провізія, зарплати військовим та медикам. Потім кошти повертаються з відсотком.

Нагадаємо, що крім Дії військові облігації можна придбати у Monobank. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про це ще у квітні 2022 року.