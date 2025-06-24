Італія та Німеччина можуть залишити США без золота

Нападки президента Дональда Трампа на Федеральну резервну систему вже мають наслідки. У Європі закликають Німеччину та Італію вивести їхні золоті резерви зі США.

Скільки золота Італія та Німеччина тримають у США

Німеччина та Італія, за даними Всесвітньої ради з питань золота, мають найбільші золоті резерви після США – 3 352 та 2 452 тонни відповідно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У зберіганні золота обидві європейські країни значною мірою покладаються на Федеральну резервну систему:

Понад третину своїх золотих злитків Німеччина та Італія тримають у США.

Історично це пояснюється тим, що Нью-Йорк є одним із головних світових хабів торгівлі золотом на рівні з Лондоном.

Однак через погрози Трампа втрутитися у роботу ФРС Асоціація європейських платників податків закликала країни вивезти золото зі США.

Ми дуже занепокоєні можливим втручанням Трампа в незалежність Федерального резерву. Ми рекомендуємо повернути золото додому, щоб центральні банки Європи мали над ним повний контроль у будь-який момент,

– заявив глава асоціації Міхаель Єгер.

Варто знати! Асоціація європейських платників вже звернулася до міністерств фінансів та центральних банків Німеччини та Італії з листами, закликаючи переглянути залежність від ФРС США.

Чи планують Німеччина та Італія забирати золото

У Німеччині ідею репатріації золота підтримують як праві, так і ліві політики, пише видання. Втім Німецький федеральний банк відповів, що регулярно оцінює місця зберігання золотих запасів і наразі вважає ФРС надійним партнером, якому можна довіряти.

В Італії ще у 2019 році партії нинішньої прем’єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії" закликала забрати золоті резерви зі США:

Сама Мелоні теж обіцяла у разі перемоги на виборах "повернути італійське золото додому".

Однак, після того, як стала прем’єркою у 2022 році, вона більше не порушувала це питання.

Мелоні хоче зберегти гарні стосунки з Трампом, які їй вдалося налагодити, тому тему золота вона воліє не обговорювати.

Варто знати! Європейський центральний банк підрахував, що у 2025 році золото обігнало євро і стало другим найбільшим активом, у якому центробанки зберігають резерви. У доларах резерви складають 45%, в золоті – 20%, а в євро – лише 16%.