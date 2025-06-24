Італія та Німеччина можуть залишити США без золота
- Німеччина та Італія розглядають можливість вивезення золотих резервів зі США через втручання Трампа у роботу Федеральної резервної системи.
- Європейська асоціація платників податків закликала країни переглянути залежність від ФРС США та повернути золото додому.
Нападки президента Дональда Трампа на Федеральну резервну систему вже мають наслідки. У Європі закликають Німеччину та Італію вивести їхні золоті резерви зі США.
Скільки золота Італія та Німеччина тримають у США
Німеччина та Італія, за даними Всесвітньої ради з питань золота, мають найбільші золоті резерви після США – 3 352 та 2 452 тонни відповідно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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У зберіганні золота обидві європейські країни значною мірою покладаються на Федеральну резервну систему:
- Понад третину своїх золотих злитків Німеччина та Італія тримають у США.
- Історично це пояснюється тим, що Нью-Йорк є одним із головних світових хабів торгівлі золотом на рівні з Лондоном.
- Однак через погрози Трампа втрутитися у роботу ФРС Асоціація європейських платників податків закликала країни вивезти золото зі США.
Ми дуже занепокоєні можливим втручанням Трампа в незалежність Федерального резерву. Ми рекомендуємо повернути золото додому, щоб центральні банки Європи мали над ним повний контроль у будь-який момент,
– заявив глава асоціації Міхаель Єгер.
Варто знати! Асоціація європейських платників вже звернулася до міністерств фінансів та центральних банків Німеччини та Італії з листами, закликаючи переглянути залежність від ФРС США.
Чи планують Німеччина та Італія забирати золото
У Німеччині ідею репатріації золота підтримують як праві, так і ліві політики, пише видання. Втім Німецький федеральний банк відповів, що регулярно оцінює місця зберігання золотих запасів і наразі вважає ФРС надійним партнером, якому можна довіряти.
В Італії ще у 2019 році партії нинішньої прем’єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії" закликала забрати золоті резерви зі США:
- Сама Мелоні теж обіцяла у разі перемоги на виборах "повернути італійське золото додому".
- Однак, після того, як стала прем’єркою у 2022 році, вона більше не порушувала це питання.
- Мелоні хоче зберегти гарні стосунки з Трампом, які їй вдалося налагодити, тому тему золота вона воліє не обговорювати.
Варто знати! Європейський центральний банк підрахував, що у 2025 році золото обігнало євро і стало другим найбільшим активом, у якому центробанки зберігають резерви. У доларах резерви складають 45%, в золоті – 20%, а в євро – лише 16%.