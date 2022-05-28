IT-індустрія втрачає 20% прибутку через валютний курс НБУ, – EASE

Через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива.

Про це 24 каналу повідомила "Європейська асоціація програмної інженерії" EASE. Через різницю офіційного та готівкового курсу ІТ-індустрія втрачає значну частку доходів у валюті при конвертації.

Корисно Рекордна інфляція крокує світом: як вберегти свої заощадження

Сьогодні втрати тільки ІТ-галузі від регулювання курсу валюти вже сягають близько 20%. 2 мільярди доларів прибутку за перший квартал ми закрили, але треба враховувати, що в лютому це було приблизно 800 мільйонів доларів, а в березні — близько 500 мільйонів доларів. Тобто тренд все одно йде вниз,

– наголошує Владислав Савченко, президент EASE.

Які обмеження діють на валютному ринку

Нагадаємо, що ще 24 лютого Нацбанк заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні і поки не планує його ні "відпускати", ні змінювати.

Банки та фінустанови могли продавати клієнтам іноземну валюту не дорожче, ніж на 10% від офіційного курсу.

Але з 21 травня НБУ дещо послабив обмеження – скасував обмеження на встановлення курсу для продажу готівкової валюти.

Так, з'явилися різні курси долара: ті, хто отримує валюту на картки, має продавати її за офіційним фіксованим курсом (29,25 гривні за долар), а купувати — за ринковим (понад 36 гривень за долар).

В EASE зазначають, що такий крок шкодить індустрії на пару з іншими обмеженнями, такими як неможливість виїзду за кордон ІТ-фахівців у робочих питаннях тощо. В асоціації попереджають, що є великий ризик втратити 100 – 150 тисяч спеціалістів, які захочуть виїхати за кордон і будувати ІТ-ринок в інших країнах.

Ми розуміємо, що ця війна надовго й нам буде нелегко. Проте ми готові працювати тут, в Україні, розвивати технологічний сектор, тож не можемо залишатися осторонь реальної проблеми та вдавати, ніби її не існує,

— додає Владислав Савченко.

Чи правильне рішення НБУ

Скасування обмеження на готівковий курс також розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він назвав це рішення несправедливим щодо ФОПів, які отримують дохід у валюті і мають продавати долари дешево, а купувати суттєво дорожче.

Водночас економіст Євген Дубогриз ніякої "зради" у цьому не бачить. За його словами, НБУ лише зняв одне з обмежень, які встановив раніше. Тобто частково повернувся до того, що було до війни.

В НБУ ж пояснюють своє рішенням тим, що хотіли зменшити тиск на міжнародні резерви та зменшити спекуляції з курсом. А на незадоволення ІТ-індустрії відповіли, що не можуть створювати преференції для окремих галузей.

Зверніть увагу – скільки років треба на відбудову України: дивіться відео