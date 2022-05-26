Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Відповідні розмови з'явилися в суспільстві після інтерв'ю глави НБУ Кирила Шевченка, де той заявив, що регулятор може відмовитися від фіксованого курсу до завершення воєнного стану. Але, як сказав Гелетій, слова були вирвані з контексту.

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НБУ готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями,

– наголосив Гелетій.

Умови для відмови від фіксованого курсу:

припинення гарячої фази війни;

стабілізація валютних надходжень;

покращення ситуації на фінансовому ринку.

Для чого НБУ зафіксував курс долара

Гелетій пояснює, що в довгостроковому періоді фіксований курс має багато недоліків, оскільки створює економічні дисбаланси та знижує конкурентоспроможність українських виробників.

Але в короткій перспективі фіксація важлива для того, щоб запобігти паніці на валютному ринку, захистити гривневі заощадження людей від знецінення та здешевити вартість імпорту, який зараз є критичним.

Тому в поточних умовах фіксований курс є необхідним заходом,

– запевнив заступник глави НБУ.

НБУ послабив валютні обмеження

Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк дещо послабив валютні обмеження. Так, НБУ відпустив курс готівкового долара у банках. Раніше вони могли продавати долар не дорожче, ніж 10% від офіційного курсу НБУ. Тепер банки можуть встановлювати ринковий курс.

Також відв’язали курс для операцій громадян за кордоном. Українцям за кордоном також зменшили ліміт для знаття готівки – до 50 тисяч гривень на місяць. Все тому, що з'явилися "карткові туристи", які їхали за кордон, знімали там доларову чи єврову готівку за вигідним курсом і поверталися в Україну, де продавали валюту за високим курсом.

Тож ці рішення прийняли, щоб знизити тиск на міжнародні резерви України та зменшити можливості для спекуляцій. В НБУ відзначають, що ситуація вже нормалізується.

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