Всі купюри гривні: скільки існує поколінь національної валюти

Україна має власну національну валюту уже майже 30 років. За ці десятиліття НБУ випустив декілька поколінь гривні.

Банкноти української гривні

У незалежній Україні національну валюту запровадили в 1996 році у рамках грошової реформи. Днем народження національної валюти України стало 2 вересня. З того часу НБУ випустив чотири покоління гривні, пише 24 Канал. При цьому в обігу знаходяться банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

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До першого покоління гривні відносять банкноти, які друкували з 1992 року, але в обіг їх ввели у 1996 році. Гривні першого та другого покоління друкували з допомогою іноземних країн. Йдеться про Канаду та Велику Британію. До другого покоління гривні входять купюри, які друкували в 1994 – 2001 роках.

До теми! У перших двох поколіннях є банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. З жовтня 2020 року Нацбанк вилучає з обігу гривні й першого, і другого покоління.

На сьогодні в Україні найчастіше користуються гривнями третього (2003 – 2007 роки) та четвертого покоління (з 2015 року). Першою банкнотою четвертого покоління має номінал 100 гривень. У 2019 році в Україні ввели в обіг банкноту з найбільшим номіналом – 1000 гривень.

Нагадаємо, що НБУ вилучає з обігу банкноти гривні, які випускали у 2003 – 2007 роках. Цей процес почався ще у 2020 році з купюр номіналами 1 та 2 гривні. У січні 2023 року до цього списку додали 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років випуску, а у 2024 році – 50, 200 та 500 гривень.