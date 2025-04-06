Всі купюри гривні: скільки існує поколінь національної валюти
- Україна запровадила гривню у 1996 році, з того часу було випущено чотири покоління банкнот.
- НБУ вилучає з обігу гривні першого і другого покоління, а також банкноти 2003-2007 років, зокрема номінали 1, 2, 5, 10, 20 та 100 гривень.
Україна має власну національну валюту уже майже 30 років. За ці десятиліття НБУ випустив декілька поколінь гривні.
Банкноти української гривні
У незалежній Україні національну валюту запровадили в 1996 році у рамках грошової реформи. Днем народження національної валюти України стало 2 вересня. З того часу НБУ випустив чотири покоління гривні, пише 24 Канал. При цьому в обігу знаходяться банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.
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До першого покоління гривні відносять банкноти, які друкували з 1992 року, але в обіг їх ввели у 1996 році. Гривні першого та другого покоління друкували з допомогою іноземних країн. Йдеться про Канаду та Велику Британію. До другого покоління гривні входять купюри, які друкували в 1994 – 2001 роках.
До теми! У перших двох поколіннях є банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. З жовтня 2020 року Нацбанк вилучає з обігу гривні й першого, і другого покоління.
На сьогодні в Україні найчастіше користуються гривнями третього (2003 – 2007 роки) та четвертого покоління (з 2015 року). Першою банкнотою четвертого покоління має номінал 100 гривень. У 2019 році в Україні ввели в обіг банкноту з найбільшим номіналом – 1000 гривень.
Нагадаємо, що НБУ вилучає з обігу банкноти гривні, які випускали у 2003 – 2007 роках. Цей процес почався ще у 2020 році з купюр номіналами 1 та 2 гривні. У січні 2023 року до цього списку додали 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років випуску, а у 2024 році – 50, 200 та 500 гривень.