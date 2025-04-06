Банкноты украинской гривны

В независимой Украине национальную валюту ввели в 1996 году в рамках денежной реформы. Днем рождения национальной валюты Украины стало 2 сентября. С тех пор НБУ выпустил четыре поколения гривны, пишет 24 Канал. При этом в обращении находятся банкноты с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

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К первому поколению гривны относят банкноты, которые печатали с 1992 года, но в обращение их ввели в 1996 году. Гривны первого и второго поколения печатали с помощью иностранных государств. Речь идет о Канаде и Великобритании. Ко второму поколению гривны входят купюры, которые печатали в 1994 – 2001 годах.

К теме! В первых двух поколениях есть банкноты с такими номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. С октября 2020 года Нацбанк изымает из обращения гривны и первого, и второго поколения.

На сегодня в Украине чаще всего пользуются гривнами третьего (2003 – 2007 годы) и четвертого поколения (с 2015 года). Первой банкнотой четвертого поколения имеет номинал 100 гривен. В 2019 году в Украине ввели в обращение банкноту с самым большим номиналом – 1000 гривен.

Напомним, что НБУ изымает из обращения банкноты гривны, которые выпускали в 2003 – 2007 годах. Этот процесс начался еще в 2020 году с купюр номиналами 1 и 2 гривны. В январе 2023 года в этот список добавили 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов выпуска, а в 2024 году – 50, 200 и 500 гривен.