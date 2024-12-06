Які гривні вилучають з обігу

У 2024 році український центральний банк почав вилучати з обігу купюри гривні відразу кількох номіналів, як і в попередні роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ. Регулятор прагне вилучити банкноти, які в обігу 17 – 21 рік.

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Йдеться про 50, 200 та 500 гривень, які почали випускати у 2003 – 2007 роках. Центробанк вилучає старі банкноти поступово. Це означає, що під час розрахунків фінансові установи та магазини будуть видавати лише купюри, які випустили після 2014 року.

До теми! Загалом на сьогодні в обігу знаходяться банкноти з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

Нагадаємо, що банкноти номіналом 500 гривень почали вилучати з серпня, тоді як 50 та 200 гривень – з листопада.

Додамо, що з 2020 року НБУ вилучає з обігу банкноти з номіналами 1 та 2 гривні зразків 2003 – 2007 років. У січні 2023 року до цього списку додали 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років.

У Нацбанку наголосили, що українцям не потрібно буде обмінювати банкноти старого зразка, адже вони й надалі будуть законним платіжним засобом.