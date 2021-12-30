В Іспанії інфляція досягла 32-річного максимуму: що стало головним драйвером зростання цін
Джерело:CNBC
Протягом 2021 року інфляція була у центрі уваги, оскільки це безпосередньо впливає на всі сфери життя. Черговий рекорд був зафіксований в Іспанії.
Рівень інфляції за 12 місяців до листопада сягнув 5,5%. Водночас аналітики прогнозували, що остаточне значення 2021 року зупиниться на позначці 5,7%.
Актуально Сумні рекорди: як захистити свої гроші від інфляції
Інфляція в Іспанії
Споживчі ціни в Іспанії за період з грудня 2020 року до грудня 2021 року зросли на 6,7%. Це найшвидші темпи зростання інфляції у річному вимірі з 1989 року в європейській країні, згідно з даними Національного статистичного інституту (INE). У грудні цього року ціни зросли на 1,3% у порівнянні з листопадом. Роком раніше цей показник дорівнював 0,2%.Важливо! Рівень інфляції у 2021 році досягнув піку з моменту зростання цього показника на 6,9% у 1989 році, коли Іспанія переживала швидке економічне розширення після приєднання до Європейського Союзу.
Плата за електроенергію підняла річний індекс цін до максимуму за 32 роки, інформує INE. У відомсті також додали, що ціни на продукти теж суттєво подорожчали у 2021 році після загального падіння у попередньому.
Що таке інфляціяЦей термін означає тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.
Що відбувається з інфляцією у світі та Україні:
- Нещодавно Банк Англії підвищив процентну ставку до 0,25% з рекордно мінімуму на рівні 0,1%. У листопаді 2021 року інфляція у Великій Британії зросла до 5,1% проти 4,2% річних у жовтні. Це досить далеко від цілі центробанку у 2% рік до року.
- У Нацбанку прогнозують, що за результатами 2021 року рівень інфляції в Україні складе приблизно 10%. У центробанку також очікують, що інфляція продовжить знижуватись й у 2022 році.
- У грудня у Японії зафіксували рекордну інфляцію з січня 2020 року. Найбільше ціни зросли на пальне та комунальні послуги – на 9,2%.