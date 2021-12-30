В Іспанії інфляція досягла 32-річного максимуму: що стало головним драйвером зростання цін

Протягом 2021 року інфляція була у центрі уваги, оскільки це безпосередньо впливає на всі сфери життя. Черговий рекорд був зафіксований в Іспанії.

Рівень інфляції за 12 місяців до листопада сягнув 5,5%. Водночас аналітики прогнозували, що остаточне значення 2021 року зупиниться на позначці 5,7%.

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Інфляція в Іспанії

Споживчі ціни в Іспанії за період з грудня 2020 року до грудня 2021 року зросли на 6,7%. Це найшвидші темпи зростання інфляції у річному вимірі з 1989 року в європейській країні, згідно з даними Національного статистичного інституту (INE). У грудні цього року ціни зросли на 1,3% у порівнянні з листопадом. Роком раніше цей показник дорівнював 0,2%.

Рівень інфляції у 2021 році досягнув піку з моменту зростання цього показника нау 1989 році, коли Іспанія переживала швидке економічне розширення після приєднання до Європейського Союзу.

Плата за електроенергію підняла річний індекс цін до максимуму за 32 роки, інформує INE. У відомсті також додали, що ціни на продукти теж суттєво подорожчали у 2021 році після загального падіння у попередньому.

Інфляція в Іспанії досягла нового рекорду / Фото Unsplash

Що таке інфляція Цей термін означає тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Що відбувається з інфляцією у світі та Україні: