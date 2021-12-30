Рівень інфляції за 12 місяців до листопада сягнув 5,5%. Водночас аналітики прогнозували, що остаточне значення 2021 року зупиниться на позначці 5,7%.

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Інфляція в Іспанії

Споживчі ціни в Іспанії за період з грудня 2020 року до грудня 2021 року зросли на 6,7%. Це найшвидші темпи зростання інфляції у річному вимірі з 1989 року в європейській країні, згідно з даними Національного статистичного інституту (INE). У грудні цього року ціни зросли на 1,3% у порівнянні з листопадом. Роком раніше цей показник дорівнював 0,2%.

Важливо! Рівень інфляції у 2021 році досягнув піку з моменту зростання цього показника на 6,9% у 1989 році, коли Іспанія переживала швидке економічне розширення після приєднання до Європейського Союзу.

Плата за електроенергію підняла річний індекс цін до максимуму за 32 роки, інформує INE. У відомсті також додали, що ціни на продукти теж суттєво подорожчали у 2021 році після загального падіння у попередньому.

Інфляція в Іспанії досягла нового рекорду / Фото Unsplash

Що таке інфляція Цей термін означає тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Що відбувається з інфляцією у світі та Україні: