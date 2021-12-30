Уровень инфляции за 12 месяцев до ноября достиг 5,5%. В то же время, аналитики прогнозировали, что окончательное значение 2021 года остановится на отметке 5,7%.
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Инфляция в Испании
Потребительские цены в Испании за период с декабря 2020 по декабрь 2021 года выросли на 6,7%. Это самые быстрые темпы роста инфляции в годовом исчислении с 1989 года в европейской стране, согласно данным Национального статистического института (INE). В декабре этого года цены выросли на 1,3% по сравнению с ноябрем. Годом ранее этот показатель равнялся 0,2%.
Плата за электроэнергию подняла годовой индекс цен до максимума за 32 года, информирует INE. В ведомстве добавили, что цены на продукты тоже существенно подорожали в 2021 году после общего падения в предыдущем.
Инфляция в Испании достигла нового рекорда / Фото Unsplash
Что такое инфляцияЭтот термин означает длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.
Что происходит с инфляцией в мире и Украине:
- Недавно Банк Англии повысил процентную ставку до 0,25% с рекордного минимума на уровне 0,1%. В ноябре 2021 года инфляция в Великобритании выросла до 5,1% против 4,2% годовых в октябре. Это довольно далеко от цели центробанка в 2% год к году.
- В Нацбанке прогнозируют, что по результатам 2021 года уровень инфляции в Украине составит около 10%. В центробанке также ожидается, что инфляция продолжит снижаться и в 2022 году.
- В декабре в Японии зафиксировали рекордную инфляцию с января 2020 года. Больше всего цены выросли на горючее и коммунальные услуги – на 9,2%.