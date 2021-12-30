Уровень инфляции за 12 месяцев до ноября достиг 5,5% . В то же время, аналитики прогнозировали, что окончательное значение 2021 года остановится на отметке 5,7%.

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Инфляция в Испании

Потребительские цены в Испании за период с декабря 2020 по декабрь 2021 года выросли на 6,7%. Это самые быстрые темпы роста инфляции в годовом исчислении с 1989 года в европейской стране, согласно данным Национального статистического института (INE) . В декабре этого года цены выросли на 1,3% по сравнению с ноябрем. Годом ранее этот показатель равнялся 0,2%.

Важно! Уровень инфляции в 2021 году достиг пика с момента роста этого показателя на 6,9% в 1989 году, когда Испания переживала быстрое экономическое расширение после присоединения к Европейскому Союзу.

Плата за электроэнергию подняла годовой индекс цен до максимума за 32 года , информирует INE . В ведомстве добавили, что цены на продукты тоже существенно подорожали в 2021 году после общего падения в предыдущем.

Инфляция в Испании достигла нового рекорда / Фото Unsplash

Что такое инфляция Этот термин означает длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

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