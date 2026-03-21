Зняв санкції з Росії – тепер Іран: як Трамп намагається стримати ціни на нафту

Через війну США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту у світі значно зросли. Тож тепер американці роблять чергову суперечливу спробу стримати подорожчання.

З кого США додатково зняли санкції?

У п'ятницю, 20 березня, адміністрація Дональда Трампа скасувала санкції на купівлю іранської нафти в морі на 30 днів – до 19 квітня. Деталі повідомили в Reuters.

Рішення розцінюють як "побоювання Білого дому", адже зростання цін на нафту може нашкодити американським підприємствам і споживачам перед проміжними виборами в листопаді, коли республіканці сподіваються зберегти контроль над Конгресом.

Міністр фінансів Скотт Бессент уже заявив, що тимчасове скасування санкцій дозволить вивести на світові ринки близько 140 мільйонів барелів нафти та допоможе зменшити тиск на енергопостачання.

По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти Тегерана, щоб утримати ціни на низькому рівні, продовжуючи операцію "Епічна лють",

– сказав Бессент.

Хто зможе купувати іранську нафту?

Імпорт іранської нафти до США дозволили лише у виняткових випадках, якщо це потрібно для завершення продажу чи постачання. Однак американці не завозили таку сировину ще з 1979 року, тож наразі невідомо, чи матиме це рішення практичні наслідки.

Натомість Куба, КНДР та тимчасово окупований Крим входять до переліку регіонів, на які не поширюється дія ліцензії.

Насправді скасування санкцій суттєво допоможе Азії, яка є найбільшим покупцем нафти з Близького Сходу. Постачання може надійти вже протягом 3 – 4 днів, тож сировина з'явиться на ринку після переробки протягом найближчих 1,5 місяця.

До слова, основними споживачами підсанкційної іранської нафти були китайські НПЗ, які користувалися значними знижками, доки інші утримувалися від співпраці.

Цікаво! Індія, Південна Корея, Японія, Італія, Греція, Тайвань і Туреччина також були основними покупцями іранської нафти до того, як у 2018 році США поновили свої санкції.

Яких заходів раніше вжили США?