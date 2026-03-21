Снял санкции с России – теперь Иран: как Трамп пытается сдержать цены на нефть

Из-за войны США и Израиля против Ирана цены на нефть в мире значительно выросли. И теперь американцы делают очередную противоречивую попытку сдержать подорожание.

С кого США дополнительно сняли санкции?

В пятницу, 20 марта, администрация Дональда Трампа отменила санкции на покупку иранской нефти в море на 30 дней – до 19 апреля. Детали сообщили в Reuters.

Решение расценивают как "опасения Белого дома", ведь рост цен на нефть может навредить американским предприятиям и потребителям перед промежуточными выборами в ноябре, где республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.

Министр финансов Скотт Бессент уже заявил, что временная отмена санкций позволит вывести на мировые рынки около 140 миллионов баррелей и поможет уменьшить давление на энергоснабжение.

По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость",

– сказал Бессент.

Кстати, журналист Axios и CNN Барак Равид назвал это "огромной финансовой уступкой" со стороны США. По его данным, Иран может получить около 14 миллиардов долларов доходов от продажи нефти.

Кто сможет покупать иранскую нефть?

Импорт иранской нефти в США разрешили только в исключительных случаях, если это нужно для завершения продажи или поставки. Однако американцы не завозили такое сырье еще с 1979 года, поэтому пока неизвестно, будет ли это решение иметь практические последствия.

В свою очередь Куба, КНДР и временно оккупированный Крым входят в перечень регионов, на которые не распространяется действие лицензии.

На самом деле отмена санкций существенно поможет Азии, которая является крупнейшим покупателем нефти с Ближнего Востока. Поставка может поступить уже в течение 3 – 4 дней, поэтому сырье появится на рынке после переработки в течение ближайших 1,5 месяца.

К слову, основными потребителями подсанкционной иранской нефти были китайские НПЗ, которые пользовались значительными скидками, пока другие воздерживались от сотрудничества.

Интересно! Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция также были основными покупателями иранской нефти до того, как в 2018 году США возобновили свои санкции.

Какие меры ранее приняли США?