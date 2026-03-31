Іран атакував нафтовий танкер після погроз Трампа
- Іран атакував нафтовий танкер "Аль-Салмі" під прапором Кувейту біля узбережжя Дубая, в результаті чого виникла пожежа.
- Атака сталася після погроз Трампа знищити іранські енергетичні об'єкти, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
Іран атакував повністю завантажений танкер з сирою нафтою. Судно знаходиться біля узбережжя Дубая. Це сталося після нових погроз Трампа Ірану.
Що відомо про атакований танкер в Дубаї?
Атаковане судно "Аль-Салмі" знаходиться під прапором Кувейту, повідомляє Reuters.
Читайте також Перша поставка з Росії: чому Південна Корея почала імпортувати нафтопродукти Кремля
Власник судна, Kuwait Petroleum Corp, повідомив, що напад стався рано у вівторок, спричинивши пожежу та пошкодження корпусу, але повідомлень про постраждалих не надходило,
– вказує видання.
Згодом влада Дубая повідомила про те, що їм вдалося взяти під контроль пожежу на судні. Як відомо, іранська атака здійснювалась дроном.
Що сказав Трамп?
Трамп попередив про намір США знищити іранські енергетичні електростанції та нафтові свердловини. Це станеться, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку, написав американський лідер у соцмережі Truth Social.
Досягнуто значного прогресу, але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита для бізнесу, ми завершимо наше чудове перебування в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг (і, можливо, всі опріснювальні установки), яких ми навмисно ще не торкалися.
Важливо! Трамп зауважив, що США проводять переговори з "новим і розумнішим режимом" в Ірані.
Для чого Трамп погрожує Ірану зараз?
Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку. А це надважливий шлях для світового ринку нафти. Для розуміння, саме через цю протоку проходила п'ята частина світової нафти.
Через блокування Ормузької протоки, злетіли ціни на нафту. А це "вдарило" по адміністрації Трампа. Наразі американський уряд намагається усіма шляхами знизити вартість нафти. Зокрема, для цього послабили санкції проти російської та іранської сировини.
Цікаво, що Трамп сказав своїм помічникам про готовність припинити війну в Ірані раніше. Навіть, якщо протока буде залишатися "здебільшого закритою". Проте американський президент не відмовляється від своїх планів, він лише планує провести операцію з відкриття вказаного шляху пізніше.