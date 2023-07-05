Ключові зміни на ринку нафти

У вівторок, 4 липня 2023 року, марка нафти Brent завершила торговий день з ціною на рівні 76,25 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,60 долара під час сесії.

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Водночас марка нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалася на рівні 71,23 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 1,44 долара, повідомляє видання Reuters.

До теми! Український економіст Олег Гетман детально пояснив, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 76,25 долара за барель (+ 2,14%);

за барель (+ 2,14%); Марка WTI торгується на рівні 71,02 долара за барель (+ 1,76%).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту під час торгової сесії зросли в середньому на 2%. Ключову роль для ринку відіграли рішення Саудівської Аравії та Росії щодо скорочення обсягів пропозиції у серпні.

Експортери сировини пішли на цей крок у зв'язку із прогнозом для світової економіки. Очікують, що на глобальному рівні варто очікувати досить слабких економічних показників, пише Reuters.