Ключові зміни на ринку нафти
У вівторок, 4 липня 2023 року, марка нафти Brent завершила торговий день з ціною на рівні 76,25 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,60 долара під час сесії.
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Водночас марка нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалася на рівні 71,23 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 1,44 долара, повідомляє видання Reuters.
Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Нафта Brent коштує 76,25 долара за барель (+ 2,14%);
- Марка WTI торгується на рівні 71,02 долара за барель (+ 1,76%).
Що впливає на вартість нафти
Ціни на нафту під час торгової сесії зросли в середньому на 2%. Ключову роль для ринку відіграли рішення Саудівської Аравії та Росії щодо скорочення обсягів пропозиції у серпні.
Експортери сировини пішли на цей крок у зв'язку із прогнозом для світової економіки. Очікують, що на глобальному рівні варто очікувати досить слабких економічних показників, пише Reuters.