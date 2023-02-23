Ірак вперше переходить на нову валюту у торгівлі з Китаєм, – Reuters

Ірак планує почати використовувати юань у торгівлі з Китаєм. Про це повідомив центральний банк країни. Про головні причини такого рішення – читайте далі.

Таким чином, Іран намагається покращити доступ до іноземної валюти. Також центральний банк прагне терміново перекрити дефіцит долара на місцевих ринках.

Зверніть увагу Підсумки та уроки енергетичної кризи: як ефективно капіталізувати нові можливості

Китайський юань зміцнює позиції на міжнародній арені

У результаті вперше імпорт з Китаю оплатять в юанях. Раніше для цього використовували виключно американські долари, за словами економічного радника уряду Мудхір Саліх.

Це рішення свідчить про посилення ролі китайської національної валюти на міжнародній арені, оскільки Піднебесна поступово відкриває свої фінансові ринки. Водночас інші країни мають на меті диверсифікувати свої ризики, пов'язані з валютою. Додамо, що це не перший крок Китаю щодо виведення своєї грошової одиниці на новий рівень у світі.

Наприкінці 2022 року на саміті країн Перської затоки лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що вони працюють над тим, аби купувати газ та нафту у юанях. Це вкрай важливо через такі причини:

Таким чином, офіційний Пекін прагне послабити роль долара у світовій торгівлі;

Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти у світі.

Які опції розглядає Ірак

Центральний банк Іраку має кілька варіантів щодо реалізації плану з використання юаня:

Один із яких – збільшення балансу іранських банків, які мають рахунки у банках Китаю у юанях;

– збільшення балансу іранських банків, які мають рахунки у банках Китаю у юанях; Ще одна опція, яку розглядають, – збільшення балансу місцевих банків через рахунки центрального банку в JPMorgan та Development Bank of Singapore (DBS).

Саліх додав, що два банки готові почати процес конвертації долара в юані та відповідно платили кінцевому бенефіціару в Китаї.