Таким образом, Иран пытается улучшить доступ к иностранной валюте. Также центральный банк стремится в срочном порядке перекрыть дефицит доллара на местных рынках.

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Китайский юань укрепляет позиции на международной арене

В результате впервые импорт из Китая оплатят в юанях. Ранее для этого использовали исключительно американские доллары, по словам экономического советника правительства Мудхир Салих.

Это решение свидетельствует об усилении роли китайской национальной валюты на международной арене, поскольку Поднебесная постепенно открывает свои финансовые рынки. В то же время другие страны преследуют цель диверсифицировать свои риски, связанные с валютой. Это не первый шаг Китая по выводу своей денежной единицы на новый уровень в мире.

В конце 2022 года на саммите стран Персидский залив лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что они работают над тем, чтобы покупать газ и нефть в юанях. Это крайне важно по следующим причинам:

Таким образом, официальный Пекин стремится ослабить роль доллара в мировой торговле;

Китай – это один из самых мощных импортеров нефти в мире.

Какие опции рассматривает Ирак

Центральный банк Ирака имеет несколько вариантов реализации плана по использованию юаня:

Один из которых – увеличение баланса иранских банков, имеющих счета в банках Китая в юанях;

– увеличение баланса иранских банков, имеющих счета в банках Китая в юанях; Еще одна опция, которую рассматривают, – увеличение баланса местных банков через счета центрального банка в JPMorgan и Development Bank of Singapore (DBS).

Салих добавил, что два банки готовы начать процесс конвертации доллара в юани и соответственно платили конечному бенефициару в Китае.