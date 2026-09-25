Що допомагає країні залучати капітал

Найбільша економіка регіону, розташована між Росією та Китаєм, шукає додатковий капітал для масштабних проєктів – зокрема через продаж акцій залізничного оператора та запозичення в Азійського банку інфраструктурних інвестицій, пише Bloomberg.

Додаткову підтримку Казахстану забезпечують і високі ціни на нафту. Як найбільший експортер енергоносіїв у Центральній Азії, країна виграє від подорожчання еталонної Brent, який на тлі війни США та Ірану вже перевищив 100 доларів за барель.

Головний інвестиційний стратег BlackRock Investment Institute на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Бен Пауелл підтвердив, що поряд із країнами Перської затоки та Індією дедалі цікавішим для інвесторів стає Казахстан, зокрема завдяки пенсійній реформі та змінам на фінансовому ринку.

Казахстан стає все більш привабливим для капіталу, і коли країна побачить переваги цього, то стане ще привабливішою. Якщо ж ми побачимо більше можливостей, то з радістю інвестуємо більше,

– наголосив експерт.

До слова, від початку року іноземні інвестори вклали близько 2 мільярдів доларів у номіновані в тенге боргові інструменти.

Нагадаємо, дедалі більше уваги привертають і державні облігації країн Східної Європи. Серед найпомітніших напрямів – Болгарія, Угорщина та Литва, які вирізняються поєднанням хорошої дохідності та відносно сильнішого економічного й фіскального тла.