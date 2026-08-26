Узбекистан шукає нові можливості для інвестицій

Центральний банк Узбекистану планує у середині вересня провести круглий стіл із представниками провідних міжнародних інвестиційних компаній, повідомляє Bloomberg. До Ташкента можуть приїхати представники Goldman Sachs, BlackRock і JPMorgan, щоб обговорити потенційні варіанти управління резервними активами країни.

Ініціативу підтвердив голова Центрального банку Узбекистану Тімур Ішметов. За його словами, регулятор хоче почути думку міжнародних фахівців, але це не означає, що після зустрічі структура резервів обов'язково зміниться.

Станом на початок серпня міжнародні резерви Узбекистану становили близько 64,34 мільярда доларів. При цьому приблизно 56,12 мільярда доларів, або понад 87% резервів, припадало на золото.

Така структура пояснюється значною роллю золота в економіці країни. Узбекистан є одним із найбільших виробників дорогоцінного металу у світі, а сам центральний банк протягом року також купував золото. Водночас регулятор визнає, що надмірна концентрація резервів в одному активі створює ризики.

Показовим став червень 2026 року. Через падіння світової ціни золота вартість міжнародних резервів Узбекистану за місяць скоротилася приблизно на 6,8 мільярда доларів – до 63,75 мільярда доларів. При цьому фізичний обсяг золота не зменшувався, а головною причиною падіння стала переоцінка вартості металу.

У липні ситуація змінилася: резерви зросли приблизно на 590 мільйонів доларів, до 64,34 мільярда. Однак структура активів також помітно змінилася – обсяг іноземних цінних паперів на балансі центробанку скоротився приблизно на 1,1 мільярда доларів, до 1,76 мільярда.

Які активи може розглядати центральний банк

Попри домінування золота, Узбекистан поступово розширює набір інструментів для управління резервами. Одним із напрямів стали американські державні облігації: за словами Ішметова, центральний банк майже вдвічі збільшив вкладення в казначейські папери США – приблизно до 1,9 мільярда доларів проти 1 мільярда у 2025 році.

Водночас цей показник може суттєво коливатися протягом року. Центральний банк продає долари на внутрішньому ринку, зокрема для стримування інфляційного ефекту від купівлі золота, тому структура резервів постійно змінюється.

Ще одним напрямом є співпраця з міжнародними фінансовими інституціями. За словами глави регулятора, Узбекистан уже інвестував 800 мільйонів доларів через програму Reserve Advisory & Management Partnership Світового банку.

Ішметов наголошує, що центробанк не планує продавати золото винятково заради отримання прибутку. Водночас регулятор хоче використовувати сприятливу ринкову кон'юнктуру для продажу металу за вигідними цінами.

Для Узбекистану це особливо актуально на тлі значної волатильності золота у 2026 році. Після стрімкого зростання ціна дорогоцінного металу переживала значні коливання, що безпосередньо впливало на доларову оцінку резервів країни.

Тому консультації з такими гігантами світового фінансового ринку, як Goldman Sachs, BlackRock і JPMorgan, можуть стати спробою знайти баланс між збереженням золота як ключового захисного активу та диверсифікацією резервів.

Водночас Ішметов підкреслив консервативний підхід центробанку: остаточного рішення про зміну структури резервів наразі немає. Отже, вереснева зустріч радше стане майданчиком для пошуку можливих стратегій, ніж сигналом про негайний масштабний розпродаж золота.

Тим часом індекс Мосбіржі за останні шість місяців пережив серйозний спад: станом на 24 серпня він втратив понад 25% від рівня кінця лютого. Високі ставки, слабша нафта та невизначеність навколо війни й санкцій стали ключовими чинниками тиску на російські акції.