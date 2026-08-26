Індекс Мосбіржі просів більш ніж на чверть

Станом на 26 серпня 2026 року індекс Мосбіржі (IMOEX), за даними Investing.com перебував біля 2 117 пунктів – напередодні він завершив основну торгову сесію на позначці 2 117,15 пункту. Для порівняння, наприкінці лютого індекс знаходився біля 2 800 пунктів: 27 лютого він закрився на рівні 2 799,14 пункту. Таким чином, за пів року падіння становить близько 24,4%.

Водночас якщо брати дані на 24 серпня, коли IMOEX завершив торги на рівні 2 071,20 пункту, просідання від кінця лютого перевищувало 25%. Наступного дня ринок здійснив помітний відскок – індекс зріс на 2,22%, до 2 117,15 пункту.

Така ситуація є наслідком сукупності подій. Російський фондовий ринок одночасно реагує на геополітичні очікування, вартість нафти, грошово-кредитну політику та перспективи прибутків найбільших компаній.

Війна, санкції та нафта тиснуть на акції

Одним із головних факторів впливу для російського ринку залишається геополітика. На початку року очікування нових переговорів між Росією, США та Україною підтримували котирування: інвестори розраховували на можливе зниження санкційного тиску та поступову нормалізацію економічних умов.

Однак у міру того, як швидке врегулювання конфлікту не ставало реальністю, ці очікування слабшали. Це особливо помітно у серпні: наприклад, 20 серпня IMOEX знизився приблизно на 2,3 – 2,4% на тлі невизначеності щодо подальших переговорів.

Не менш важливою залишається нафта. Російський фондовий ринок значною мірою залежить від великих нафтових і газових компаній, тому зміна цін на сировину швидко відображається на настроях інвесторів. 24 серпня саме зниження нафтових котирувань разом із розпродажем акцій великих компаній стало одним із чинників падіння IMOEX майже на 3% за підсумками дня.

Зверніть увагу! Для російських компаній важлива не лише світова ціна Brent, а й фактична ціна продажу їхньої нафти з урахуванням санкцій, дисконту та витрат на логістику. Менша експортна виручка означає гірші перспективи прибутків нафтового сектору, а отже – нижчу оцінку його акцій.

Висока ставка робить акції менш привабливими

Ще один фундаментальний фактор – жорстка монетарна політика. Станом на 26 серпня 2026 року ключова ставка Банку Росії становить 14% річних. Востаннє Центробанк Росії знижував її 24 липня – на 25 базисних пунктів, до нинішнього рівня.

Для фондового ринку висока ставка створює одразу кілька проблем. По-перше, інвестор отримує можливість заробляти значну дохідність у менш ризикових інструментах, тому акції мають конкурувати з високими ставками за депозити та боргові папери.

По-друге, дорога позика тисне на сам бізнес. Компанії змушені більше витрачати на обслуговування боргів, скорочувати інвестиційні програми та працювати в умовах слабшого споживчого й корпоративного попиту. У підсумку ринок починає закладати нижчі майбутні прибутки в ціни акцій.

Є і третій момент – дивіденди. Російські акції традиційно приваблювали частину інвесторів саме виплатами, але висока вартість грошей, податкове навантаження та необхідність скорочувати борги можуть обмежувати дивідендні можливості компаній.

Отже, падіння IMOEX – це результат не одного негативного дня, а накопичення кількох проблем: невизначеності навколо війни та санкцій, слабших перспектив нафтових доходів, високої ключової ставки та погіршення очікувань щодо майбутніх прибутків бізнесу. Навіть короткострокові позитивні новини можуть викликати відскок, як це сталося 25 серпня, але для стійкого розвороту ринку потрібні зміни саме у фундаментальних факторах.

Раніше ми розповідали, що російський фондовий ринок розпочав тиждень різким падінням після серії атак на логістичну інфраструктуру маркетплейсу Ozon. Акції компанії обвалилися більш ніж на 25%, потягнувши вниз і папери інших пов'язаних компаній.