Узбекистан ищет новые возможности для инвестиций

Центральный банк Узбекистана планирует в середине сентября провести круглый стол с представителями ведущих международных инвестиционных компаний, сообщает Bloomberg. В Ташкент могут приехать представители Goldman Sachs, BlackRock и JPMorgan, чтобы обсудить возможные варианты управления резервными активами страны.

Инициативу подтвердил председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов. По его словам, регулятор хочет услышать мнение международных специалистов, но это не означает, что после встречи структура резервов обязательно изменится.

По состоянию на начало августа международные резервы Узбекистана составляли около 64,34 миллиарда долларов. При этом примерно 56,12 миллиарда долларов, или более 87% резервов, приходилось на золото.

Такая структура объясняется значительной ролью золота в экономике страны. Узбекистан является одним из крупнейших производителей драгоценного металла в мире, а сам центральный банк в течение года также закупал золото. В то же время регулятор признает, что чрезмерная концентрация резервов в одном активе создает риски.

Показательным стал июнь 2026 года. Из-за падения мировой цены на золото стоимость международных резервов Узбекистана за месяц сократилась примерно на 6,8 миллиарда долларов – до 63,75 миллиарда долларов. При этом физический объем золота не уменьшался, а главной причиной падения стала переоценка стоимости металла.

В июле ситуация изменилась: резервы выросли примерно на 590 миллионов долларов, до 64,34 миллиарда. Однако структура активов также заметно изменилась – объем иностранных ценных бумаг на балансе центрального банка сократился примерно на 1,1 миллиарда долларов, до 1,76 миллиарда.

Какие активы может рассматривать центральный банк

Несмотря на доминирование золота, Узбекистан постепенно расширяет набор инструментов для управления резервами. Одним из направлений стали американские государственные облигации: по словам Ишметова, центральный банк почти вдвое увеличил вложения в казначейские бумаги США – примерно до 1,9 миллиарда долларов против 1 миллиарда в 2025 году.

В то же время этот показатель может существенно колебаться в течение года. Центральный банк продает доллары на внутреннем рынке, в частности для сдерживания инфляционного эффекта от покупки золота, поэтому структура резервов постоянно меняется.

Еще одним направлением является сотрудничество с международными финансовыми институтами. По словам главы регулятора, Узбекистан уже инвестировал 800 миллионов долларов в рамках программы Reserve Advisory & Management Partnership Всемирного банка.

Ишметов подчеркивает, что центробанк не планирует продавать золото исключительно ради получения прибыли. В то же время регулятор хочет использовать благоприятную рыночную конъюнктуру для продажи металла по выгодным ценам.

Для Узбекистана это особенно актуально на фоне значительной волатильности цен на золото в 2026 году. После стремительного роста цена драгоценного металла испытывала значительные колебания, что напрямую влияло на долларовую оценку резервов страны.

Поэтому консультации с такими гигантами мирового финансового рынка, как Goldman Sachs, BlackRock и JPMorgan, могут стать попыткой найти баланс между сохранением золота как ключевого защитного актива и диверсификацией резервов.

В то же время Ишметов подчеркнул консервативный подход центробанка: окончательного решения об изменении структуры резервов пока нет. Таким образом, сентябрьская встреча скорее станет площадкой для поиска возможных стратегий, чем сигналом о немедленной масштабной распродаже золота.

Между тем индекс "Мосбиржи" за последние шесть месяцев пережил серьезный спад: по состоянию на 24 августа он потерял более 25% от уровня конца февраля. Высокие ставки, снижение цен на нефть и неопределенность вокруг войны и санкций стали ключевыми факторами давления на российские акции.