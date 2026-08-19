Навіщо Facebook купила Instagram

9 квітня 2012 року Facebook оголосила про домовленість щодо придбання Instagram приблизно за 1 мільярд доларів – грошима та акціями. У серпні того ж року угоду завершили. Сам Instagram був мобільним сервісом для обміну фотографіями, який на той час уже мав понад 100 мільйонів зареєстрованих користувачів.

Для Facebook це була ставка на майбутнє мобільного інтернету. Компанія сама активно розвивала мобільні продукти, але Instagram уже мав сильний бренд і окрему спільноту користувачів, орієнтовану саме на фотографії.

Цікаво, що Facebook тоді не планувала просто "розчинити" Instagram у своїй соціальній мережі. Марк Цукерберг заявляв, що сервіс має розвиватися незалежно, а Facebook мав надати йому свою інфраструктуру та інженерні ресурси.

Саме тут і можна побачити головну інвестиційну логіку угоди. Facebook купила продукт, який уже мав величезну аудиторію, сильний бренд і потенціал для подальшого масштабування, але водночас отримала можливість не допустити, щоб цей продукт у майбутньому перетворився на ще потужнішого самостійного конкурента.

Водночас називати угоду виключно "купівлею конкурента" було б спрощенням. У 2020 році сама Федеральна торгова комісія США у своїх антимонопольних претензіях розглядала придбання Instagram у контексті конкурентної боротьби Facebook, а Meta заперечувала, що Instagram на момент угоди був прямим конкурентом Facebook у тому самому ринку.

Чому 1 мільярд доларів виявився надзвичайно вигідною ставкою

Сьогодні цю угоду часто наводять як приклад того, наскільки прибутковим може бути придбання перспективного технологічного бізнесу на ранньому етапі. Важливо, що фактична бухгалтерська вартість угоди для Facebook була нижчою за оголошені на старті 1 мільярд доларів: у звітності компанія оцінила придбання Instagram у 521 мільйон доларів, з яких близько 300 мільйонів доларів припадало на грошові кошти, а решта – на акції.

При цьому Facebook отримала можливість масштабувати Instagram на глобальному рівні. Компанія прямо зазначала, що планує використовувати власну інфраструктуру та інженерні ресурси для розвитку сервісу.

У результаті Instagram виріс далеко за межі початкового фотосервісу. Meta згодом перетворила його на один із ключових продуктів своєї екосистеми з величезною аудиторією та масштабною рекламною платформою.

Тому з інвестиційної точки зору логіка покупки виглядає особливо цікаво: Facebook заплатила за потенціал ще до того, як Instagram став глобальним гігантом. Компанія отримала актив, який можна було масштабувати, монетизувати та інтегрувати у власну рекламну екосистему.

Ще один важливий момент – захист власної позиції на ринку. Facebook могла дозволити Instagram залишитися незалежним і спостерігати, як він розвивається поруч. Натомість компанія вирішила сама контролювати перспективний мобільний продукт. Саме тому угоду можна розглядати як своєрідну стратегічну інвестицію в усунення потенційної конкурентної загрози.

Це не означає, що Meta буквально "прибрала конкурента" лише заради його знищення – таке формулювання було б некоректним. Однак економічний сенс придбання полягав, зокрема, у тому, щоб отримати контроль над швидкозростаючою платформою, яка могла стати значно сильнішою самостійно.

Історія Instagram добре демонструє принцип венчурного інвестування: інколи найбільша цінність активу полягає не в його прибутку сьогодні, а в тому, ким він може стати через 5–10 років. Для Facebook ставка на Instagram виявилася саме такою – компанія придбала перспективний мобільний сервіс і отримала контроль над одним із найцінніших цифрових активів своєї майбутньої екосистеми.

До речі, у 2006 році Disney придбала Pixar в угоді на мільярди доларів, фактично забравши під контроль одну з найуспішніших анімаційних студій світу. За цією покупкою стояло значно більше, ніж бажання отримати відомі мультфільми, – Disney прагнула повернути собі лідерство в анімації та посилити власну творчу команду.