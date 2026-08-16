Чому Disney вирішила купити Pixar

Угода між The Walt Disney Company та Pixar була завершена 5 травня 2006 року. Це була не звичайна грошова покупка: Disney розрахувалася власними акціями, випустивши приблизно 2,3 акції Disney за кожну акцію Pixar, розповідає M&ACommunity.

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Причини угоди сформувалися ще задовго до поглинання. Disney та Pixar співпрацювали з 1991 року, а після укладення нового договору у 1997 році Pixar створювала комп'ютерні анімаційні фільми, які Disney займалася дистрибуцією. Саме завдяки цій співпраці світ побачив Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles та інші успішні стрічки.

Для Disney проблема полягала в тому, що Pixar стала надзвичайно важливим джерелом успішного контенту, тоді як власна анімаційна студія компанії переживала складніший період. Тому придбання дозволяло Disney не просто продовжити співпрацю, а отримати безпосередній контроль над командою, технологіями та творчою культурою Pixar.

Водночас Disney прагнула зберегти те, що зробило Pixar успішною. Після завершення угоди Ед Кетмелл став президентом об'єднаних Pixar та Disney Animation Studios, а Джон Лассетер отримав посаду головного креативного директора анімаційних студій. Стів Джобс, який на той момент очолював Pixar і володів близько 50,6% її акцій, увійшов до ради директорів Disney.

Тобто Disney фактично купувала не лише бренд Pixar, а й людей, технології та модель створення анімаційних хітів.

Що Disney отримала завдяки Pixar

Для Disney ця угода була способом зміцнити одразу кілька напрямів бізнесу. Успішні анімаційні фільми приносять прибуток не тільки в кінотеатрах: популярні персонажі стають основою для продажу товарів, домашнього відео, телевізійного контенту, атракціонів у тематичних парках та інших продуктів.

Саме тому цінність Pixar для Disney виходила далеко за межі касових зборів окремих мультфільмів. Власник отримував можливість використовувати персонажів і франшизи Pixar у різних сегментах свого величезного розважального бізнесу.

Крім того, Pixar мала сильні технологічні компетенції у комп'ютерній анімації та власну корпоративну культуру, яку Disney хотіла зберегти. Показово, що вже після поглинання сама Disney називала творчість, інновації та таланти команди Pixar ключовими причинами успіху її фільмів.

Стратегічний ефект угоди проявився і у фінансових результатах. У презентації Disney для інвесторів у 2008 році зазначалося, що зміна стратегії кіновиробництва після придбання Pixar суттєво покращила операційну маржу студійного бізнесу – з рівня трохи нижче 10% до оцінки близько 16% у 2008 фінансовому році.

Таким чином, Disney купила Pixar, щоб повернути собі потужну позицію в анімації, отримати доступ до технологій і талановитої команди та водночас розширити комерційний потенціал успішних персонажів. Згодом Pixar стала частиною масштабної стратегії Disney із придбання сильних креативних брендів – після Pixar компанія також купила Marvel, Lucasfilm та 21st Century Fox.