Зачем Facebook купила инстаграм

9 апреля 2012 года Facebook объявила о достижении соглашения о приобретении инстаграма примерно за 1 миллиард долларов – деньгами и акциями. В августе того же года сделка была завершена. Сам инстаграм представлял собой мобильный сервис для обмена фотографиями, который к тому времени уже насчитывал более 100 миллионов зарегистрированных пользователей.

Для Facebook это была ставка на будущее мобильного интернета. Компания сама активно развивала мобильные продукты, но инстаграм уже имел сильный бренд и отдельное сообщество пользователей, ориентированное именно на фотографии.

Интересно, что Facebook тогда не планировала просто "растворить" Instagram в своей социальной сети. Марк Цукерберг заявлял, что сервис должен развиваться независимо, а Facebook должен был предоставить ему свою инфраструктуру и инженерные ресурсы.

Именно в этом и заключается основная инвестиционная логика сделки. Facebook купила продукт, который уже имел огромную аудиторию, сильный бренд и потенциал для дальнейшего масштабирования, но в то же время получила возможность не допустить, чтобы этот продукт в будущем превратился в еще более мощного самостоятельного конкурента.

В то же время называть сделку исключительно "покупкой конкурента" было бы упрощением. В 2020 году сама Федеральная торговая комиссия США в своих антимонопольных претензиях рассматривала приобретение Instagram в контексте конкурентной борьбы Facebook, а Meta отрицала, что Instagram на момент сделки был прямым конкурентом Facebook на том же рынке.

Почему 1 миллиард долларов оказался чрезвычайно выгодной сделкой

Сегодня эту сделку часто приводят в качестве примера того, насколько прибыльным может быть приобретение перспективного технологического бизнеса на ранней стадии. Важно, что фактическая бухгалтерская стоимость сделки для Facebook была ниже объявленных в начале 1 миллиарда долларов: в отчетности компания оценила приобретение инстаграма в 521 миллион долларов, из которых около 300 миллионов долларов приходилось на денежные средства, а остальная часть – на акции.

При этом Facebook получила возможность масштабировать Instagram на глобальном уровне. Компания прямо указывала, что планирует использовать собственную инфраструктуру и инженерные ресурсы для развития сервиса.

В результате инстаграм вырос далеко за пределы первоначального фотосервиса. Meta впоследствии превратила его в один из ключевых продуктов своей экосистемы с огромной аудиторией и масштабной рекламной платформой.

Поэтому с инвестиционной точки зрения логика покупки выглядит особенно интересно: Facebook заплатила за потенциал еще до того, как Instagram стал глобальным гигантом. Компания получила актив, который можно было масштабировать, монетизировать и интегрировать в собственную рекламную экосистему.

Еще один важный момент – защита собственной позиции на рынке. Facebook могла позволить инстаграму остаться независимым и наблюдать, как он развивается рядом. Вместо этого компания решила сама контролировать перспективный мобильный продукт. Именно поэтому сделку можно рассматривать как своеобразную стратегическую инвестицию в устранение потенциальной конкурентной угрозы.

Это не означает, что Meta буквально "убрала конкурента" только ради его уничтожения – такая формулировка была бы некорректной. Однако экономический смысл приобретения заключался, в частности, в том, чтобы получить контроль над быстрорастущей платформой, которая могла бы стать значительно сильнее самостоятельно.

История инстаграма хорошо демонстрирует принцип венчурного инвестирования: иногда наибольшая ценность актива заключается не в его сегодняшней прибыли, а в том, кем он может стать через 5–10 лет. Для Facebook ставка на Instagram оказалась именно такой – компания приобрела перспективный мобильный сервис и получила контроль над одним из самых ценных цифровых активов своей будущей экосистемы.

Кстати, в 2006 году Disney приобрела Pixar в рамках сделки на миллиарды долларов, фактически взяв под контроль одну из самых успешных анимационных студий мира. За этой покупкой стояло гораздо больше, чем желание получить известные мультфильмы, – Disney стремилась вернуть себе лидерство в анимации и усилить собственную творческую команду.