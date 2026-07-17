Що відомо про Трампа та акції

У Білому домі категорично заперечили, що Трамп коли-небудь використовував свою посаду для особистого збагачення, про що пишуть в CNN.

Там також наголосили, що всі операції з акціями здійснюють незалежні фінансові менеджери. Водночас ані Трамп, ані члени його родини не контролюють, які саме угоди укладаються.

Раніше Трамп підтримував ідею заборони торгівлі акціями для членів Конгресу. Але він різко критикував спроби поширити такі обмеження й на президента.

За минулий рік Трамп опублікував у Truth Social понад 6 тисяч дописів, тоді як його фінансові менеджери здійснили понад 20 тисяч операцій з купівлі або продажу акцій.

CNN зазначає, що немає доказів, що Трамп спеціально публікував повідомлення про компанії для підвищення вартості власного портфеля. Переважна більшість його біржових операцій взагалі не супроводжувалася дописами про відповідні компанії.

Але журналісти виявили десятки випадків, коли президент США позитивно висловлювався про компанії, не повідомляючи своїм підписникам, що нещодавно придбав їхні акції. Результати показали, що Трамп здійснив щонайменше 44 покупки акцій 21 різної компанії протягом тижня до публікації позитивних повідомлень про ці компанії, їхніх керівників або продукцію.

У багатьох випадках Трамп також робив загальні заяви про зміни державної політики, які могли бути вигідними компаніям, акції яких він нещодавно придбав. Водночас було зафіксовано щонайменше 17 випадків, коли після купівлі акцій восьми компаній він невдовзі публікував критичні повідомлення про них або їхніх керівників.

Фінансова декларація Трампа, оприлюднена минулого місяця Управлінням урядової етики, містить понад 21 тисячу фінансових операцій за 2025 рік, переважно купівлю й продаж акцій. Точні суми не розкриваються – вони зазначені лише у вигляді діапазонів

У Trump Organization знову наголосили, що дискреційні рахунки надають брокерам повну свободу ухвалення інвестиційних рішень.

CNN зазначає, що нинішня модель управління активами Трампа суттєво відрізняється від практики всіх останніх президентів США. Протягом останніх п'яти десятиліть усі президенти, які володіли акціями чи бізнесом, передавали їх у blind trust, щоб не знати, якими саме активами володіють.

Трамп же створив траст, довіреною особою якого став його син Дональд Трамп-молодший. Це означає, що, хоча президент не може безпосередньо керувати операціями, він може знати про свої активи та зобов'язаний відображати їх у фінансовій звітності.

CNN також встановила, що збіги між біржовими операціями та дописами почалися ще до інавгурації Трампа.

Отже, Трамп може потенційно знати, якими акціями володіє. І це навіть якщо не керує угодами безпосередньо.

Що ще відбувається з акціями

Наприклад, акції SpaceX вже опинилися нижче ціни рекордного IPO. Під час торгів 16 липня акції SpaceX опускалися до 132,15 долара. Зокрема, вже у серпні компанію може очікувати нова хвиля волатильності.