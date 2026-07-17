Акції технологічних компаній опинилися під сильним тиском

Світові фондові ринки зафіксували один із найгірших торговельних днів за останній час, повідомляє Bloomberg. Найбільший удар припав на технологічний сектор, де інвестори почали активно фіксувати прибуток після стрімкого зростання акцій виробників мікрочипів і компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Японський індекс Nikkei 225 у ході торгів втрачав до 6,2%, а тайванський Taiex – до 6,5%. Обидва показники демонстрували найгіршу динаміку з квітня 2025 року. Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI Asia Pacific також різко знизився.

Під тиском опинилися й найбільші виробники напівпровідників. Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) подешевшали попри фінансові результати, що перевершили очікування аналітиків. Японська Kioxia Holdings втрачала до 16% вартості.

Додатковим негативним фактором стали слабші прогнози Netflix, після яких акції компанії на позабіржових торгах впали приблизно на 9%. Ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 також продемонстрували помітне зниження.

Інвестори сумніваються в окупності буму штучного інтелекту

Аналітики зазначають, що головною причиною розпродажу стали сумніви інвесторів щодо того, чи виправдають себе величезні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. Очікується, що чотири найбільші американські технологічні компанії цього року спрямують на розвиток AI понад 725 мільярдів доларів, однак ринок дедалі частіше ставить під сумнів швидкість отримання віддачі від таких витрат.

Додатковий тиск на сектор створили повідомлення про затримку запуску нової флагманської моделі штучного інтелекту від Google, через що акції Alphabet також втратили в ціні.

За словами аналітика IG International Фаб'єна Іпа, інвестори дедалі уважніше оцінюють, чи зможуть компанії підтримувати високі темпи зростання, не погіршуючи свого фінансового становища. Водночас експерти не вважають нинішню корекцію завершенням історії зі штучним інтелектом. На їхню думку, сезон фінансової звітності й надалі супроводжуватиметься підвищеною волатильністю, а інтерес до AI залишатиметься одним із ключових драйверів фондового ринку.

До слова, акції SpaceX опинилися нижче ціни рекордного IPO, що посилило занепокоєння інвесторів щодо подальшої динаміки паперів. Уже на початку серпня компанія може зіткнутися з новою хвилею волатильності через суттєве збільшення кількості акцій у вільному обігу.